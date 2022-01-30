中国官媒称美怂恿运动员在北京冬奥期间制造事端

中国官媒前天（28日）引述消息人士报道，美国怂恿运动员，在北京冬奥期间制造事端，包括表达对中国的不满、消极比赛或是不参赛。

《中国日报》在微博上引述消息人士披露，美国有关方面制定计划，想诱拉运动员在北京冬奥会期间制造事端。该计划包括呼吁各国运动员以各种理由表达对中国不满、消极比赛甚至不参加比赛；美国还承诺对加入该计划的运动员提供高额奖励，并将调动全球资源，保护选择消极比赛的运动员的个人声誉。

消息人士指这是美国反华势力将体育运动政治化、蓄意干扰破坏北京冬奥会的又一例证。消息人士也说：“美反华势力企图用金钱收买运动员，怂恿他们从事与运动员身份不符、与体育竞技无关的活动，同《奥林匹克宪章》精神和规定背道而驰，也是对运动员正当合法权益和国际奥林匹克事业的严重损害。”

中国外交部发言人昨天在答复路透社提问时说，这则报道暴露了一些美国人将体育政治化、破坏和干涉北京冬奥会的真实意图。发言人也强烈谴责一些美国人试图在冬奥期间收买运动员并制造麻烦，并说在北京冬奥期间收买运动员并制造麻烦的企图注定会失败。

美国驻华大使馆发言人则说，美国在过去并没有协调针对奥运参赛事宜的全球性行动，现在也没有这么做，美国运动员有权根据奥运会的精神和宪章自由发表言论，包括与人权有关的内容。