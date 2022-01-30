中国1月份采购经理指数回落

在经济环境复杂严峻和冠病疫情散发的背景下，中国采购经理指数（PMI）在今年1月回落，但保持在扩张区间。

中国国家统计局今早（30日）在官网上公布，中国制造业采购经理指数从去年12月的50.3，跌至今年1月的50.1，但高于接受路透社调查的分析师的50.0中值预测。非制造业采购经理指数则从12月的52.7，跌至1月的51.1。

财新网今天也公布，2022年1月财新中国制造业采购经理指数跌至收缩区间，报49.1，较上个月回落1.8个百分点，为2020年3月以来最低。财新网认为，这显示经济下行压力凸显。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河在解读2022年1月中国官方采购经理指数时说，面对复杂严峻的经济环境和疫情散发等多重考验，中国经济今年1月总体延续恢复发展态势，但景气水平有所回落。

大型企业景气水平稳中有升，大型企业PMI为51.6%，高于上月0.3个百分点。小型企业PMI为46.0%，低于上月0.5个百分点，显示小型企业生产经营压力较大，发展态势持续偏弱。

赵庆河指出，部分制造行业进入传统生产淡季，加之近期市场需求放缓，制造业扩张力度有所减弱。

在非制造业方面，服务业商务活动指数降至50.3%，低于上月1.7个百分点，为近五个月低点。建筑业景气季节性回落；受雨雪天气及春节临近工人陆续返乡等影响，建筑业施工进度继续放缓。

财新网则报道，由于局部疫情反复致防控措施加强，中国制造业景气度有所转弱，制造业供给、需求全面趋弱。许多受访厂商反映，海内外疫情抬头，导致销售下降，产量回落。

需求方面，新订单指数同样降至2021年9月以来最低，跌入收缩期间，其中外需减弱是拖累整体销售的主要因素，新出口订单指数录得过去20个月新低。报道称，这显示此轮海外奥密克戎毒株蔓延大幅抑制了外需。

供需走弱也导致制造业就业压力增加。就业指数录得2020年5月以来最低，连续六个月位于收缩区间。企业减少用工的原因，普遍与压缩规模、削减成本有关，也有部分企业反映招工补缺难。

不过，财新网公布，中国制造业界对未来12个月的生产前景高度乐观，受访者也对疫情得到控制、需求和物流的进一步恢复充满信心。

财新智库高级经济学家王喆说，2022年1月中国制造业景气度转弱，供给收缩，需求尤其是外需承压，就业持续低迷，通胀压力减轻，市场乐观情绪仍位于长期平均水平。2021年12月—2022年1月，西安、北京等地出现局部疫情，相关防控措施的加强对生产、运输、销售环节有所制约，“需求收缩、供给冲击、预期转弱”之下的经济下行压力进一步凸显。

王喆认为，2022年政策定位仍需以稳为主，优化结构，强化就业优先导向，加强支持小微企业，降低企业融资成本，及时回应市场关切，增强政策可预期性。

