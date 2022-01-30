立陶宛议员认为台代表处名称并非惹怒北京主因

有立陶宛国会议员认为，中国大陆对立陶宛感到不满，主要原因并非台湾代表处名称，而是立陶宛退出中国—中东欧国家“17+1”合作机制。

据立陶宛国家广播电视台报道，也是立陶宛国会外交事务委员会主席的安德利基恩（Laima Liucija Andrikienė）前天（28日）在国会告诉在场记者：“目前有人将矛头指向代表处名称，但真正的原因跟这个完全不一样。我相信中国受到相当大的打击，并对立陶宛退出17+1机制感到不满，因为这个机制是中国主导世界策略的一部分。”她也指成立17+1机制的目的是要在欧盟制造分裂。

不过，安德利基恩也强调，立陶宛将中国视为受人尊敬的伙伴，而不是敌人。

安德利基恩说：“我们不将中国视为敌人或是主要邪恶力量（major evil），我们将中国视为受人尊敬的伙伴，与中国对话时也将对方视为受人尊敬的伙伴，但我们传达的信息是对合作说‘是’，但对主导计划说‘不’。”

立陶宛去年5月宣布退出“17+1”机制，中国外交部当时回应时说，中国—中东欧国家合作符合各方共同利益，机制不会因个别事件受影响。

立陶宛总统瑙塞达（Gitanas Nausėda）早前呼吁部长们修改台湾代表处的名称。他当时说：“台湾办事处在立陶宛语、英语和中文的名称不一样，所以让我们至少修改那些显而易见的事。”