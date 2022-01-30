港媒：卷入“洪门宴”风波的民政局长徐英伟主动请辞

香港媒体引述消息人士报道，卷入“洪门宴”风波的民政事务局局长徐英伟已主动辞去局长职务，港府预料在短时间内公布这一信息。

香港01今天（30日）引述来自北京的建制派消息，披露徐英伟辞职的信息。

包括徐英伟在内的15名港府官员和20名立法议员，今年1月3日参加了港区人大代表洪为民在湾仔一家西班牙餐厅举行的生日派对。由于200名宾客中，有两人事后确诊感染冠病，导致派对也被曝光。

参加派对的官员事后被令拿假居家自我隔离。14名官员已陆续复职，但徐英伟被要求继续休假至2月3日。

香港01早前也引述消息人士报道，港府正研究从严处理15名出席“洪门宴”官员，而徐英伟罪责最大，其中一个原因是徐英伟是唯一长时间在餐厅逗留并用餐的官员。另一个原因是徐英伟作为主要抗疫官员，清楚知道港府抗疫工作及疫情情况，包括政府正研究措施减少市民不必要的外出和聚会。

据报道，特首林郑月娥在处置徐英伟方面有几个方式，包括谴责、调职甚至问责下台。消息人士称，若徐英伟须离开局长岗位，自行请辞，承担政治责任的可能性较大。

报道也引述资深建制派人士称，特首选战即将开打，林郑定必从严处理事件立威，若有人乌纱不保，除为特区政府民望止蚀，也可显示林郑做事不偏不椅，徐英伟可能不幸成为“洪门宴”的牺牲品。

《南华早报》之前则引述政坛知情人士报道，林郑月娥要求徐英伟离职，但被建制派、尤其是徐英伟所属政党民建港联的抵制。不过，由于中国中央政府已经启动调查，知情人士相信，如果林郑坚持要撤换徐英伟，北京也不会反对。

林郑月娥在“洪门宴”风波曝光后，公开批评作为抗疫重要一员的徐英伟尤其失望。