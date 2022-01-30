中国海关总署：北京冬奥会物资已基本进境完毕

中国海关总署称，截至本月25日，北京冬奥会物资已基本进境完毕。

据中新财经报道，中国海关总署称，北京海关共监管验放冬奥会进境货物890票，货值约23.39亿元人民币（约4.98亿新元），主要物资为转播设备、体育器材、办公家具等，进口口岸主要为首都机场海关、北京朝阳海关、天津新港海关、天津东疆海关。

在物资通关方面，海关总署发布《北京2022年冬奥会和冬残奥会海关通关须知》，对北京冬奥会进出境物资和人员从信息注册备案、暂时进境物资税款担保、进境前备案审批、进境物资通关、人员及个人物品监管、记者采访器材通关等8个方面提供详细指引。制作统一标识，在主要进出境口岸设立冬奥物资、人员海关专用通道、专用窗口。落实“5+2”预约通关制度，保障奥运物资24小时办理通关手续等。

海关总署称，为了保障北京冬奥会的顺利举办，海关加强全球冠病疫情监测，定期开展境外疫情输入风险评估，指导相关海关严格规范做好各环节措施，抓紧抓实抓细口岸疫情防控各项工作。

海关总署称，1月1日至29日，北京海关监管涉冬奥入境航班178架次，人员8018人次。海关根据航班情况实施“一机一策”保障方案，尽最大可能压缩涉奥人员的通关时间。

北京冬奥会将于2月4日开幕。

