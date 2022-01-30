习近平：香港实现由乱转治 反独促统斗争不断加强

中国国家主席习近平在春节团拜会上发表讲话说，中国经济发展和疫情防控保持世界领先，香港实现由乱转治、反独促统斗争不断加强，中国特色大国外交继续推进、社会大局保持稳定。

新华网报道，中共中央、国务院30日上午在人民大会堂举行2022年春节团拜会，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平与其他中共与国家领导人李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正、王岐山等出席团拜会。

习近平在发表讲话时强调的重点包括，中国过去一年来经济发展和疫情防控保持世界领先、国家战略科技力量加快壮大、民生保障有力有效、国防和军队建设有力拓展、香港实现由乱转治，反独促统斗争不断加强，中国特色大国外交继续推进，社会大局保持稳定等，“十四五”实现良好开局。

他说，在百年变局和世纪疫情交织的复杂形势下，中国取得这些成绩，极大增强了全党全国各族人民奋进新征程、建功新时代的豪情和信心。中共团结带领全国各族人民踏上了实现第二个百年奋斗目标新的赶考之路。

习近平也说：“在中国传统文化中，虎是百兽之王，是力量、勇敢、无畏的象征。壬寅虎年，我们要以虎虎生威的雄风、生龙活虎的干劲、气吞万里如虎的精神。”

另外冬奥会开幕在即，习近平说，中国人民已经做好准备，将为世界奉献一场简约、安全、精彩的奥运盛会。