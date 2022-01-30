浙江省委要求党员干部守牢政商关系底线

中共浙江省委前天（28日）针对杭州市委原书记周江勇事件强调，要引导党员干部守牢亲清政商关系底线，规范领导干部家属经商办企业及涉外行为。

据中国《浙江日报》报道，浙江省委常委会当天召开会议，传达中央纪委关于给予周江勇开除党籍处分的决定和国家监委关于给予周江勇开除公职处分的通知，研究以案促治、全面加强党风廉政建设和反腐败工作。

会议认为，中共中央和中央纪委国家监委对周江勇作出“双开”处理决定“定性准确、程序严谨、十分及时”，并强调浙江作为“红色根脉”，必须旗帜鲜明讲政治，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚决清除周江勇案件的政治影响。

会议批评周江勇严重违反中共政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，性质严重、影响恶劣。省委常委会成员要深入剖析周江勇案件问题根源，始终在为谁执政、为谁用权、为谁谋利这个根本问题上，头脑特别清醒、立场特别坚定，克己奉公、以俭修身，永葆清正廉洁的政治本色，为全省各级领导干部作好示范表率。

会议强调，要深刻汲取周江勇案件教训，坚持以案促改、以案促治，也要深入整治“一家两制”，推动民营企业加强自身清廉建设，严肃查处政商交往中违纪违法问题，推动政商关系实现整体性优化提升。

中央纪委国家监委网站周三（26日）通报，曾是浙江省委常委、杭州市委书记的周江勇严重违纪违法，被开除党籍和公职。

由人民日报社主办的《中国经济周刊》报道，通报指周江勇“与资本勾连，支持资本无序扩张”是第一次出现。此外，在周江勇被“双开”通报的一周前，中央纪委国家监委宣传部与中央广播电视总台联合摄制的电视专题片《零容忍》，曾详细披露了周江勇的家族式腐败及权钱交易，其中也可窥见其与资本的勾连。

专题片主要披露了与周家勾连的两位企业主及一家合作方，包括与周家权钱交易的企业主周文勇。周文勇被发现出巨额资金与周江勇的弟弟周健勇“合作”，周健勇占干股40%，后者同时承诺，以后万一有什么事情，周江勇会当靠山帮忙。周江勇在去年落马。