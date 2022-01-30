中国药大学者考评标准改革：可潜心研究10年不发论文

中国药科大学为鼓励学者投入重大科学问题研究，新考评标准不受论文等定量指标约束，甚至可以潜心研究10年不发论文。

根据科技日报微信公众号，中国药科大学（以下简称中国药大）副校长郝海平本月17日宣布该校“十四五”人才发展规划时说，要为高水平人才开辟绿色通道，只要有能说得出来的成果并得到认可，就可以提名推荐参加正高职称评审，10年不发论文潜心研究也可以。

规划中涉及职称评价改革、人才评价体系、标志性成果认定、创新团队培育、青年人才成长等举措。

其中一条提到，对于获得重大标志性成果，特别是教书育人取得突出成效、实现科学研究零到一的基础理论突破、创建颠覆性技术并被行业广泛借鉴应用，对生物医药行业产生重要推动作用，经领域内五名以上二级教授联名推荐，可直接提交专业技术职务评审委员会审定，不受论文等定量指标的约束、不受任职年限限制。

郝海平说：“我们希望培育真正的创新成果，对于短期内难以产出成果的重大研究，展现形式不一定是论文。如果展示的结果被专家同行认定属于创新，就可以通过评审。”

中国药大研究学者肖易倍对此表示支持：“一些前沿性、颠覆性、突破性的研究，工作风险大，出成果的周期也很长。但是一段时间内，国内对科研人员的职称评审一度重论文数量、不重论文质量，不少老师将大量的精力用来做一些意义不大的低水平研究，导致论文灌水，发表了很多意义不大的论文。现在学校出台了这些激励政策，让我们可以静心、安心地坐冷板凳，去研究一些重大科学问题。”