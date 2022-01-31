蔡英文感谢赖清德完成“三个深化”任务

台湾副总统赖清德率领的特使团昨（30日）晚返抵桃园机场，总统蔡英文在面簿（Facebook）发文，感谢特使团成员完成“三个深化”任务。

蔡英文说，特使团不仅达成台湾与洪都拉斯之间深化邦谊、深化合作的两项任务，也与许多友邦和理念相近国家的政要有所互动，深化了民主台湾的国际参与，也提升台湾的国际能见度。

蔡英文写道：“新的一年，我们继续让台湾走向世界！”

另据联合新闻网报道，民进党昨晚也说，特使团此行出访友邦、过境美国，“凸显出中华民国台湾是一个主权独立的民主国家”，可以积极对国际社会作出实质贡献，也可以成为世界民主阵营的一份子。

此外，针对中国大陆外交部发言人说“台湾只是中国一个省，哪来什么副总统”，民进党回应称，中华民国台湾和中华人民共和国互不隶属，并称“中国的相关言行不仅丧失泱泱大国气度，更会伤害两岸人民的情感，破坏两岸关系的健康发展”。

赖清德此行是以蔡英文特使的身份，率团参加洪都拉斯首位女总统卡斯特罗（Xiomara Castro）于当地时间27日举行的就职暨宣誓典礼，并在典礼上与美国副总统哈里斯（Kamala Harris）同框。

赖清德结束洪都拉斯访问后，回程过境美国旧金山24小时，前天（29日）又与美国联邦众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）视讯会谈、与在美侨胞视讯，还进行了三场与美方医疗、经贸、国安等专家的视讯会谈，并和联邦参议员达克沃丝（Ladda Tammy Duckworth）热线对话。