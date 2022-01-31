广东表态称将处置个别地产企业项目逾期交付风险

中国广东省召开全省住房和城乡建设工作会议称，抓好防范化解房地产领域风险，坚决有力处置个别头部房地产企业房地产项目逾期交付风险。

据广东省住建厅官网周日刊登会议新闻稿，会议要求毫不动摇坚持“房住不炒”定位，保持调控政策连续性稳定性，增强调控政策协调性精准性，持续整治规范房地产市场秩序，强化房地产市场秩序监管，防范房地产领域风险。

同时，推进住房供给侧结构性改革，有效增加保障性租赁住房供给。

背负3000亿美元（4067.4亿新元）债务的恒大是全球负债最多的房地产公司，公司去年12月设立风险化解委员会，成员大多来自国企，因为广东省政府主导恒大的重组工作。

据路透社报道，恒大周三晚在债权人电话会议上称争取“六个月内”推出初步债务重组方案，但公司短期前景仍不明朗。

中国央行稍早发布“2021年金融机构贷款投向统计报告”显示，2021年末人民币房地产贷款余额52.17万亿元，同比增长7.9%，比上年末增速低3.7个百分点；全年增加3.81万亿元，占同期各项贷款增量的19.1%，比上年全年水平低7.2个百分点。

2021年末，房地产开发贷款余额12.01万亿元，同比增长0.9%，增速比上年末低5.2个百分点。个人住房贷款余额38.32万亿元，同比增长11.3%，增速比上年末低3.3个百分点。

