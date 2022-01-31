北京对冷链传播疫情相关人员追责

由进口冷链传播扩散的疫情给北京疫情防控工作造成严重影响。北京市纪委监委成立调查组，对进口冷链传播疫情问题开展了问责调查。首农食品集团和东方供应链公司的高层被处分。

据新华社和路透社综合报道，北京市纪委监委30日通报，对首农食品集团党委副书记马辉给予党内警告处分，对东方供应链公司党委通报问责，党委书记、董事长孙凤坤给予党内严重警告处分、免职；对丰台区副区长周新春和房山区副区长尹航均给予党内警告处分。

通报指出，首农食品集团及其下属东方供应链公司对西南郊园区疫情防控工作领导不力，管理不规范，导致园区内疫情扩散。京农集团纪委、东方供应链公司纪委履行监督责任不到位。市区两级市场监管部门履行监管责任不到位，未及时发现杨某波经营中的违法行为。房山区、丰台区相关单位部门履行防疫职责不到位。

通报指出，玉泉营果蔬批发中心作为冷库所有权人，对冷库一租了之，经营和监管不到位；北京市供销合作总社及其下属京农集团作为玉泉营果蔬批发中心的上级单位，在疫情防控期间对有冷链业务的玉泉营果蔬批发中心没有深入开展监督检查，存在监管漏洞。

另外经查，杨某波违法经营、涉嫌妨害传染病防治罪，已被公安机关立案侦查。杨某波将此次疫情涉及的进口冷冻海鲜，违规存放于房山区的北京融清聚源商贸有限公司冷库和丰台区的北京市南三环玉泉营果蔬批发中心冷库。

