宣传”殖民风采“ 上海外滩一酒店被罚款

对于上海外滩W酒店在网络上发布”融合殖民风采“广告一事，上海市虹口区市场监督管理局对该酒店罚款20万元（人民币，下同，约4万新元）。

据极目新闻报道，上海市虹口区市场监督管理局昨天（30日）证实，该局本月14日对上海达洛酒店管理有限公司（以下简称达洛公司）下达行政处罚决定书。

决定书称，达洛公司系上海外滩W酒店的经营主体，该公司为了推销上海外滩W酒店客房住宿业务，自行设计并制作了”融合殖民风采与未来主义，374间突显非凡动感的客房与套房，呈现上海风采，诠释海派文化“等广告宣传内容，通过酒店运营管理方联系了浙江飞猪网络技术有限公司，于2018年7月9日开始由该公司页面排版后，发布于”飞猪旅行“APP中。

上述广告宣传内容持续至2021年7月4日，被举报后由浙江飞猪网路技术有限公司撤下，并告知达洛公司。达洛公司的上述行为，违反了《广告法》中”广告不得妨碍社会公共秩序或者违背社会良好风尚“的规定。

决定书还显示，上海市虹口区市场监督管理局对达洛公司决定处罚如下：一、停止发布含有上述违法内容的广告；二、罚款人民币20万元整。

天眼查系统显示，达洛公司是上海金港北外滩置业有限公司的全资子公司，成立于2016年6月2日，注册资本为2000万元，法定代表人为翟某丽。其经营范围包括酒店管理、停车场管理、会展会务服务、汽车租赁、票务代理等项目。上海金港北外滩置业有限公司的第一大股东为金光纸业（中国）投资有限公司，持股比例为75％。

据中国网财经报导显示，上海金港北外滩置业有限公司系上海外滩W酒店所在地上海白玉兰广场的业主方。W酒店系喜达屋酒店集团旗下品牌，2016年，随着万豪国际集团完成对喜达屋集团的并购，W酒店被纳入万豪国际集团酒店品牌体系。万豪国际集团官网显示，在其旗下酒店品牌矩阵中，W酒店与丽思卡尔顿、瑞吉等品牌被归为最顶级的”奢华“类。