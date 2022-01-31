杭州疫情社会面传播风险已基本得到控制

中国浙江省政府说，自前天（29日）以来，所有新增病例全部来自集中隔离点，浙江杭州本轮疫情社会面传播风险正在逐步下降，社会面风险已基本得到控制。

据中新社报道，浙江省政府说，从目前浙江省已发现的病例来看，除个别人员为主动就医和社区筛查发现外，均为在密接、次密接和管控区域人群中主动筛查发现。83例病例中，集中隔离发现72例，居家隔离发现三例，主动就医发现三例，管控区筛查发现四例，社区筛查发现一例。

当地政府在记者会上说，从疫情传播途径看，疫情源头高度集中、传播链条清晰，局部聚集性特征较为明显。83例病例中，除滨江慧而特公司聚集性疫情外，还有家庭聚集性疫情15起，涉及41人；婚宴聚集性疫情一起，涉及40人；小区聚集性疫情一起，涉及16人；物业聚集性疫情一起，涉及五人；卤味店聚集性疫情一起，涉及五人；母婴馆聚集性疫情1起，涉及20人；4S店聚集性疫情一起，涉及三人。上述不同聚集性疫情存在病例交叉的情况。

政府官员分析说，从风险趋势分析看，从集中隔离点和管控重点人群的检测发现比例、病例进入隔离点到确诊报告的间隔时长均呈现上升趋势，提示社会面传播风险正在逐步下降。特别是1月29日新闻发布会以来，所有新增病例全部来自集中隔离点，提示社会面风险已基本得到控制。