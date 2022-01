台湾副总统赖清德完成为期五天的出访行程返抵台湾,他在面簿(Facebook)发文说,世界友人的眼中所看见、认识的台湾,其实是一体的台湾,不分蓝绿。

赖清德说,这次出访洪都拉斯途中过境美国,因为防疫因素,在线上和许多美国老朋友及新朋友视讯,一起关心国际情势,更代表台湾总统蔡英文,向正在美国打拼的台湾侨胞们拜年、致意。

赖清德说,现在台湾在变局中站稳脚步,让世界看见台湾的民主与自由、勇敢与坚韧、美丽与善良,带着”Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping!“的信念,要让世界知道台湾有能力为世界付出,更愿意贡献自身的力量。

赖清德说,台湾能有广受世界赞誉的今天,是因为有不分世代、不分族群共同努力的结果。台湾一代一代的传承,台湾的未来也将慢慢要传承到年轻朋友的手上。年轻朋友们渴望求知,渴望求变,渴望让台湾跟世界接轨。更美好的台湾和世界,需要更多年轻人的参与。

赖清德此行是以蔡英文特使的身份,率团参加洪都拉斯首位女总统卡斯特罗(Xiomara Castro)于当地时间27日举行的就职暨宣誓典礼,并在典礼上与美国副总统哈里斯(Kamala Harris)同框。