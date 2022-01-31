卷入“洪门宴”风波 港民政局长徐英伟正式请辞

卷入“洪门宴”风波的香港民政事务局局长徐英伟今天发声明正式请辞，称应该为自己的错误承担责任。

据香港政府网站，徐英伟在声明中说，他已经于今天（1月31日）向行政长官林郑月娥提出请辞，并计划于今日离任。

徐英伟说，自己作为问责团队中负责抗疫的主要成员之一，在疫情爆发情况下，未能以身作则，以防疫为先，于1月3日出席一场宴会时有失当行为。

徐英伟说，他应该为自己的错误承担责任，因此决定辞任民政事务局局长一职。他并在声明中感谢能有机会加入政府为香港市民服务，也感谢行政长官和其他政府同事及各界的支持和指导。

港区人大代表洪为民今年1月3日在湾仔一家西班牙餐厅举行“流水式”的生日派对，由于225名宾客中，有两人事后确诊感染冠病，导致包括徐英伟在内的15名港府官员和20名立法议员被曝光。

香港行政长官林郑月娥多次表明会严肃调查此事，并点名批评徐英伟，对他“尤其失望”。参与“洪门宴”官员已恢复上班，唯独徐英伟即使完成隔离检疫，仍被林郑勒令继续休假至大年初四。

香港01早前引述消息人士报道，港府认为徐英伟罪责最大，其中一个原因是徐英伟是唯一长时间在餐厅逗留并用餐的官员，另一个原因是徐英伟作为主要抗疫官员，清楚知道港府抗疫工作及疫情情况，包括政府正研究措施减少市民不必要的外出和聚会。

