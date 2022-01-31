李宁参与发起的SPAC向港联交所申请上市

由知名运动员、中国体育品牌李宁执行主席兼联席行政总裁李宁参与发起的特殊目的收购公司（SPAC）Trinity Acquisition Holdings Limited正式向香港联交所申请上市。

据路透社报道，申请版本上市文件显示，Trinity的发起人李宁、LionRock及Astrapto分别实益拥有已发行的所有B类股份33%、42%及25%。李宁同时是非凡中国的控股股东及公司主席。

LionRock为莱恩资本的普通合伙集团公司，莱恩资本是由LionRock唯一股东蒋家强（联席首席执行官及首席财务官兼执行董事之一）于2011年创立的私募股权公司。

而Astrapto是一家新成立的私募股权公司，计划专注投资大中华区及北亚的成长型公司，其管理合伙人及Astrapto所持有第九类（提供资产管理）牌照的两名负责人员之一为周之扬。

Trinity计划专注在中国有强大增长潜力并可受益于发起人及管理团队的专业运营知识及能力的全球性消费领域生活方式公司，以创造长期股东价值。

香港交易所去年12月落实推出全新SPAC上市机制，并自今年1月1日起接受申请。SPAC是一种空壳公司，上市筹集资金的目的是为了上市后一段预设期限内收购目标公司（SPAC并购目标）的业务（SPAC并购交易）。

