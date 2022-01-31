香港调整从内地、澳门和台湾抵港人士检疫及检测要求

香港特区政府周一宣布，从2月5日起，调整从内地和澳门的抵港人士接受冠病检测安排。而从台湾抵港人士的强制检疫期，将同时调整为在指定酒店强制检疫14天及其后七天的自行监察。

香港特区政府表示，从2月5日起，所有于1月18日或之后、由内地或澳门抵港的人，需要强制检测三次，分别在抵港的第三天、第五天以及第12天接受检测，其中第12天的检测必须在社区检测中心进行。该安排适用于“回港易”或“来港易”计划抵港而获豁免强制检疫的人士，以及已接种疫苗而须接受七天强制检测的人士，以及未接种疫苗而须接受强制检测14天的人士。如果有关人士在1月18日至1月25日期间抵港，并已在抵港第12天或第16天到社区检测中心接受强制检测，将获视为完成要求。

至于台湾抵港人士的检疫安排，从2月5日起，过去14天曾逗留台湾的香港居民，在抵港后须于检疫酒店接受14天强制检疫，其间接受六次检测，随后进行七天自行监察。他们在抵港第16天和第19天须接受强制检测，其中第19天必须到社区检测中心检测。

2月5日起，由台湾抵港的非香港居民，必须已完成疫苗接种，方可乘飞机到达香港，检疫与检测安排与香港居民相同。未完成疫苗接种的非香港居民将不会获准入境。

在1月16日至2月4日期间从台湾抵港人士，香港特区政府卫生署将安排他们在检疫期完成前分批有序地进行检测。若他们获得阴性检测结果，并已完成最少14天的检疫，便可陆续获安排离开指定检疫酒店。有关人士离开指定检疫酒店后须于抵港第15天至第21天自行监察，并在抵港第16天和第19天接受强制检测。