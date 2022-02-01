应国际奥委会要求 台湾将派代表团参加北京冬奥开闭幕式

相隔仅三天，台湾官方宣布将派代表团参加2022年北京冬奥会开闭幕式。

台湾教育部体育署1月28日在官网宣布，基于航班和防疫考量，将不派遣代表团出席北京冬奥会的开幕和闭幕式，但昨天（1月31日）中华奥林匹克委员会（下称中华奥会）在官网宣布，将应国际奥委会的要求，调整规划，派员出席北京冬奥会开闭幕式。

根据中华奥会发布的公告，中华奥会近日多次接获国际奥林匹克委员会（下称国际奥会） 通知，要求所有2022年北京冬奥代表团都能配合派员出席本次开闭幕典礼。基于遵循奥林匹克团结的基本精神，及双方长期良好互动及相互理解下，中华奥会近日与体育署等相关单位磋商后，在兼顾防疫与团员健康前提下，决定调整规划，配合政策派员出席开闭幕典礼。

公告说，基于防疫及交通因素，台湾代表团原规划将不派员参加开闭幕式，中华奥会于今年1月29日起，接获国际奥会联系，对于奥林匹克宪章的涵义进行详细的解释说明，要求所有国家奥会应遵照奥林匹克宪章履行参与奥运会的相关责任，包含参加相关典礼。

公告还说，针对原先担心台湾评估的航班及防疫议题，国际奥会理解本会表达因全球疫情带来的疑虑，以及保护选手和团员健康的用心，但也请中华奥会了解，国际奥会将全力协助，同时非常详细说明国际奥会及北京冬奥筹备会对于本次冬运会在防疫上所做的周全准备，以确保赛会的安全举办，强调中华奥会代表团得以在冬奥期间的闭环式赛事泡泡内安全运作（包含相关典礼活动）。

公告提及，基于国际奥会于近日数度提供详尽的说明，本于遵循奥林匹克团结的基本原则，以及双方良好沟通及相互理解下，中华奥会允诺将再与代表团成员沟通，做好各项防疫准备，并尽力克服航班困难，在兼顾防疫与团员健康的最大化原则下，依国际奥会建议派员参加开闭幕式。