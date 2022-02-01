田北辰料徐英伟请辞非个人决定 狄志远称不惩处区嘉宏“奇怪”

香港特区政府就“洪门宴”内部纪律调查结果昨天（1月31日）出炉，涉案15名官员，除民政事务局局长徐英伟请辞获批外，仅另两名官员香港发展局局长政治助理冯英伦和政策创新与统筹办事处副总监冯浩贤接受口头警告处分。

据网媒“香港01”报道，徐英伟在1月3日出席港区人大代表洪为民生日宴会当晚没使用“安心出行”，也没戴口罩，有违问责官员守则，昨天已主动请辞。

香港特首林郑月娥昨天公布洪为民生日派对事件内部纪律调查结果，其中民政事务局局长徐英伟已于昨天向特首请辞，获得接纳，并上报中央政府。

林郑月娥说，由于1月3日港府未收紧社交距离措施，各人与洪为民都有工作上的往来或私交，因此单纯出席宴会是可以理解和接受，但由于有涉事官员是抗疫主要官员，理应知道更多情况，提高警觉，也有个别人士行为违规，须作惩处。

林郑月娥直言，徐英伟在宴会上倾谈时没戴口罩，批评其警觉性、敏感度严重不足，有违政治任命官员守则，昨天已收到及接受徐英伟的辞职信，并向中央政府建议免除其职务。徐英伟的辞职体现问责制精神。

对于冯英伦和冯浩贤，林郑说，冯英伦作为政治委任官员，理应留意疫情发展及政府呼吁，尽量避免在人多宴会长时间逗留，但考虑到他并非抗疫团队成员，因此要求发展局局长对他做出口头警告。冯浩贤是高级公务员，但非抗疫团队主要成员，可是在1月6日收到强检通知后没立即上报，隔天回办公室才前往检测休假，置同事于感染风险中，处事欠谨慎，因此建议创新办总监按公务员规例，对他做出口头警告。

香港行政会议成员、新民党主席叶刘淑仪认为，徐英伟政治敏感度严重不足、有严重缺失，作为高级官员，自动辞职是较好的解决方法。

香港立法会议员田北辰认为徐英伟辞职并非其个人决定。他解释，徐英伟是主责防疫的官员之一，逗留时间最长，是这次事件最离谱的官员，除辞职别无选择。

香港立法会议员狄志远则认为入境处处长区嘉宏再次牵涉聚会事件，却没有任何惩罚，是奇怪及不恰当的。

昨天调查结果公布后，毋须作任何纪律跟进的12名官员，是财经事务及库务局局长许正宇、廉政专员白韫六、警务处处长萧泽颐、入境事务处处长区嘉宏、海关前关长邓以海、民政事务局副局长陈积志、财经事务及库务局副局长陈浩濂、创新及科技局副局长锺伟强、政制及内地事务局副局长胡健民、政务司司长政治助理萧嘉怡、教育局局长政治助理施俊辉、创新及科技局局长政治助理张曼莉。

林郑月娥说，12人由于只在宴会早段宾客较少时出席，或较晚出席但逗留时间较短，期间有遵守防疫规定，包括使用安心出行及戴口罩，并没有参与感染风险高而会令政府尴尬的活动。当中区嘉宏、邓以海未使用安心出行，但据称没有进入餐厅内部。

林郑月娥还说，12人中，除当时已退休前休假的邓以海，其他人事后已发出新闻稿，对为抗疫工作带来额外负担公开致歉。

入境处处长区嘉宏、海关关长邓以海去年3月初与其他人在私人会所聚餐，涉嫌违反限聚令被票控。

两人7月初分别透过新闻处发声明，承认较早前于一餐饮业务处所出席晚宴，因不符合《预防及控制疾病条例》对人数上限的要求而被罚款，并已缴交罚款。他们承诺，日后出席活动会加倍谨慎，务必确保符合规定。