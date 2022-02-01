大陆新增27本土病例 浙江要求进口水果核酸检测

中国大陆昨天（1月31日）新增冠病本土确诊病例27例，涉及浙江、天津、河北、北京及广东五省或直辖市。

据中国国家卫健委通报，昨天共新增确诊病例66例，包括39例境外输入及27例本土病例。

本土病例仍以浙江杭州居多，为13例，均为集中隔离点发现。另外天津市七例，河北衡水市四例，北京市朝阳区、丰台区各一例；广东深圳市一例。

大陆当天还报告新增无症状感染者32例，其中境外输入31例，本土一例，在北京丰台区。

另据浙江省卫健委微信公众号通报，1月26日至31日24时，杭州本轮疫情已累计报告本土确诊病例96例。

浙江省卫健委副主任孙黎明昨天新闻发布会上说，杭州本轮疫情集中隔离点和管控重点人群的检测发现比例、病例进入隔离点（封闭管控区域）到确诊报告的间隔时长均呈上升趋势，提示社会面传播风险正逐步下降，特别是29日的发布会以来，所有新增病例全部来自集中隔离点，提示社会面风险已基本得到控制。

为防堵境外病毒输入，浙江要求每批进口水果须检测核酸并消毒。

据浙江省市场监管局消息，浙江省已出台加强进口水果管控的规范性文件，要求进入浙江的每一批次进口水果必须核酸检测阴性并进行预防性消毒。

进入浙江的进口水果持“三证”，即检验检疫证明、核酸检测证明、消毒证明，并使用“浙食链”赋码扫码方可上市。

如果持外省“三证”，要先到浙江省内20个专业核酸检测站进行一次检测，确保批批检测到位。