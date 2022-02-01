中国驻美大使秦刚新春致辞：努力推动中美关系稳定发展

中国驻美国大使秦刚说，希望在虎年努力推动中美关系稳定发展，造福两国人民和世界。

秦刚当地时间1月30日在使馆官网的2022年云上春节招待会上致辞时作出以上表述。

他说，金牛奋蹄辞旧岁，虎跃龙腾报春来。很高兴同在美中国同胞们和美国各界朋友一道辞旧迎新，共迎虎年的钟声。“在虎年，我们要有胆识和气魄。我们必须按照两国元首去年视频会晤达成的共识，秉持相互尊重、和平共处、合作共赢的精神，逆水行舟，迎难而上，努力推动中美关系健康稳定发展，造福两国人民和世界。我们也不要忘记‘飞虎队’等许多动人的故事，续写新时代中美友好新篇章。”

秦刚指出，虎年的开年大事就是冬奥会。再过四天，2022年北京冬奥会即将开幕。“我相信中国一定会举办一届“简约、安全、精彩”的冬奥会，衷心祝愿中美两国和世界各国冰雪健儿共享奥运盛会，我也希望大家从中能感受到英文老虎“TIGER”的特色，这就是Tense（紧张激烈）、Inclusive（海纳百川）、Green（绿色环保）、Extraordinary（精彩非凡）、Refreshing（耳目一新）。北京冬奥会的主题口号是“一起向未来”（Together for a Shared Future），这也是我们最好的新年寄语（New Year’s Resolution）。”

他说，中国传统文化中，虎是勇敢、智慧和力量的象征。有趣的是，《圣经》里没有老虎，中国生肖里也没有西方星座中的狮子。地域不同，物种不同，文化也不同，“夫物之不齐，物之情也”。但这并不妨碍我们相互了解、尊重、欣赏彼此的历史、文化和传统。“万物并育而不害，道并行而不相悖”。在今天这个互联互通的世界，加强跨文化的交流是一种必然。