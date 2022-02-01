柳林任新疆军区司令员 曾坐镇南疆

中国解放军再有人事调整，柳林已出任新疆军区司令员。

据新疆军区政治工作部官方微信1月31日消息，新疆维吾尔自治区十三届人大五次会议近日在新疆人民会堂开幕，其中，柳林以“自治区人大代表、新疆军区司令员”的身份出席了会议。

据据《北京青年报》旗下微信公号“政知见”报道，柳林曾任新疆军区步兵第八师师长、南疆军区参谋长等职，并在2015年1月7日举行的兰州军区晋衔仪式中晋升少将军衔。2021年9月，有媒体注意到，柳林已晋衔中将。

2019年3月，中国央视《军事报道》栏目报道，陆军军职指挥员军事训练等级考评在全中国7个考点展开，来自不同战位的200多名将军考生，依据作战想定，连续作业超过8个小时。

上述报道中，柳林以“南疆军区司令员”的身份接受了中国央视采访。

中央军委1987年决定在南疆地区设立精干的指挥机构，番号称“中国人民解放军南疆军区”，为正军级单位，归新疆军区建制领导。

2016年11月4日的《解放军报》曾提到，驻守在西北边陲的南疆军区，守卫着90余万平方公里的国土面积和3500余公里的边境线。

2020年6月以来，中印边境局势紧张，两军对峙一度出现加勒万河谷冲突等事件。为了缓和局势，中印双方举行了多轮军长级会谈。当时的报道披露消息显示，中方代表团由柳林率队。

此外，作为将军领队，柳林还曾先后参加过2015年“9·3”大阅兵和2017年朱日和沙场阅兵。

新疆军区隶属于解放军陆军领导，为副战区级。在柳林之前，刘万龙、汪海江先后担任过新疆军区司令员。汪海江去年9月已出任西部战区司令员。