戴琪：美中贸易关系目前处于困难阶段

美国贸易代表戴琪周一（1月31日）指出，美国与中国贸易关系目前处于困难阶段，但拜登政府致力于保护美国经济不受中国政策的负面影响。

据法新社报道，戴琪透露，针对北京与美国前总统特朗普签署贸易协议承诺购买美国商品，她的团队“正与中国进行积极的交涉和磋商“。

她说：“我们目前处于贸易关系中非常困难的阶段“，并称“双方对话不易取得共识”。

美中两国在2020年1月签署第一阶段贸易协议，北京承诺在2020和2021年至少加购2000亿美元（下同，约2701亿新元）的美国商品和服务。但受冠病疫情影响，北京未达成预期目标。

戴琪称，美中贸易关系不睦是“我们致力解决的决定性问题之一”，并说已与中国针对贸易协议展开了“第一步”商讨，但尚未取得成果。

她在全国亚太裔律师协会的场边谈话中说，美国政府更大的目标是保卫美国经济、美国劳工和企业免受中国非市场政策的负面影响。

美国前总统特朗普于2018年以“不公平”贸易行为为由，针对价值3700亿美元的中国产品加征关税。拜登近期表示，他还不准备撤销这些关税。

戴琪周一在谈话中说，她对世界贸易组织（WTO）的改革展望感到“鼓舞”。在特朗普政府瘫痪世贸组织上诉机构的运作，戴琪立誓美国将在世贸组织的改革上扮演领导角色。