蔡英文虎年首站神雕营慰兵 听取爱国者飞弹任务简报

台湾总统蔡英文虎年开年首天一早赶赴新北市新店神雕营区慰勉官兵，听取爱国者飞弹任务简报。

据台湾《自由时报》报道，蔡英文今天（2月1日）一早马不停蹄地赶赴军、警、消与关键基础设施慰勉留守人员辛劳，首站即到新北市新店神雕营区慰勉官兵，听取爱国者飞弹连的任务简报。

蔡英文依序慰勉空军防空暨飞弹第631营第二连、消防署救灾救护指挥中心及行政院全台搜救指挥中心、台北市政府警察局中正第一分局、台电中央调度中心等单位，慰勉春节留守人员的辛劳。

其中，蔡英文慰勉空军飞弹连的行程并未开放媒体采访，由总统府在今天中午公开慰勉行程相关影像、画面。空军防空暨飞弹第631营第二连目前驻地为新北新店的神雕营区，配备美制爱国者飞弹；目前大台北地区除新北新店的神雕营区，另在台北南港、新北万里各有一个爱国者飞弹连。

根据总统府所公布的影片，当女少校连长向总统蔡英文做简报时，介绍单位性质的简报内容也被部分影音后制消音，除显示营区的重要性，也代表了爱国者飞弹的机敏性；影片内容也由男官兵向总统蔡英文介绍，今天为示范操演的内容包含爱国者飞弹发射架的发射姿态。

总统府指出，蔡英文除听取任务简报，还进行现地视导，也颁发加菜金，感谢台军弟兄姐妹在春节期间守护台湾及人民安全，包括国安会秘书长顾立雄、副秘书长陈文政、国防部长邱国正、参谋总长陈宝余上将、空军司令熊厚基上将、第三作战区指挥官锺树明中将也出席此行程。

据了解，台湾空军拥有爱国者三型飞弹、以及由爱国者二型飞弹提升为爱三等级飞弹的数量，将近400枚。国防部为强化防空战力，预计于2025年、2026年向美国增购一批爱国者三型增程型MSE飞弹，为确保飞弹部署顺遂、系统稳定，台美双方去年底已签订飞弹后续支援维修合约，委请美国技术人员驻台提供技术服务，全案将投入2.01亿余元新台币（约976万新元），并执行至2026年12月。