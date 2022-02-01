高雄累计案例破百 陈其迈：明起电影院内禁饮食

台湾高雄市疫情不断扩大，高雄市长陈其迈今天（2月1日）在防疫记者会上说，该市至今累计病例破百，将从明天开始禁止电影厅院内饮食。

据联合新闻网报道，陈其迈在会上通报，高雄今天新增九起病例，包括高雄港传播链两人、皆为小孩，加上宜兰礁溪衍生的幼园传播链六人、新北市国中生的一名家人，累计病例至今破百达104起。陈其迈说，从明天开始，高雄市电影厅院内将禁止饮食。

高雄到昨天已累计95起病例，单在高雄港传播链占82起，宜兰礁溪某饭店传播链占13起。

陈其迈说，高雄今天九起病例中，有八起都在居家隔离期间发病，因疾病潜伏期，风险都控制一定范围内。另一例是昨天公布有北、中、南移动足迹的国中生家人，今天发病。由经验看来，疾病潜伏期非常短，平均在三天到四天左右就发病。

陈其迈说，两周前已公布二级防疫加强版，包括公车、捷运、轻轨、渡轮增加清消频率及实联制，在捷运车站设红外线热显示仪，察查体温是否有发烧或呼吸道症状的民众，社区服务据点包括关怀据点、社区长照、烘培等全停止。另外，在市场、公园、文化场域有餐饮服务部分全禁止试吃试用，2月2日起，高雄市电影厅院内禁止饮食，但电影院仍可贩卖食物，吃完再进去或特殊需求可容许。