北京冬奥组委：闭环内疫情在可控范围内 暂不考虑调整入境政策

北京冬奥组委疫情防控办公室副主任黄春今天（2月1日）透露，冬奥闭环内疫情在可控范围内，暂时不考虑调整入境政策和防疫措施。

据中国新闻网报道，黄春今天在北京冬奥会主媒体中心举行的“冬奥·体育·文化”主题新闻发布会上说，1月23日北京冬奥会三个赛区冬奥村预开村以来，不断有涉奥人员来华。随着涉奥入境人员的增加，相应的境外输入病例也随之增加。北京冬奥组委从1月23日起正式发布涉奥入境人员的检测信息，包括闭环内每天检测数量、阳性数量。

根据北京冬奥组委通报，截至昨天（1月31日）凌晨零时至晚上11时59分，闭环内核酸检测总次数63548，其中运动员及随队官员3103，其他利益相关方60445。复检阳性六人，其中运动员及随队官员五人，其他利益相关方一人。

黄春说，基于目前闭环内严格的管理和个人防护措施以及频繁的核酸检测，虽然阳性病例在增多，但并没有引起闭环内疫情的聚集性传播，总体在预估的可控范围内。因此，媒体记者、参赛运动员、中国公众不必过于担心，北京冬奥组委认为目前的防疫措施是有效的，暂时不考虑调整入境政策和防疫措施。

针对国外运动员感染冠病后是否还有机会来华参赛的问题，黄春说，一些国外运动员、教练员、随队官员在境外核酸检测的过程出现阳性，因此他们可能会取消来华。另据相关政策，对于新近感染病毒的运动员，“假如他在登机前五天连续四次核酸检测呈阴性，他还是很有机会能来华参加比赛的”。

黄春说，希望目前还没来华的运动员能够早日康复，也希望他们能尽快符合北京冬奥组委有关核酸检测阴性的条件，如期来华，赶上冬奥会赛事。