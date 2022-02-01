中国料连续第六年成为德国最大贸易伙伴

德国联邦统计局昨天预计，中国将连续第六年成为德国全球最大贸易伙伴。

根据德国联邦统计局昨天（1月31日）公布的数据显示，2021年1月至12月，德中两国之间的双边贸易额达到2223亿欧元（下同，约3377亿新元），同比增长14.7%。

该局透露，德中去年前11个月的贸易额已超过前年全年规模，预计中国将连续第六年成为德国全球最大贸易伙伴。

位于德国威斯巴登的德国联邦统计局当天公布的数据显示，中国自2015年起成为德国最大的进口来源国，自2016年起成为德国全球最大贸易伙伴。

数据显示，2021年1月至11月德国从中国进口的货物金额大幅上升，总额达1271亿欧元，同比增长18.6%。这也创下了德国从中国进口货物金额的历史纪录。同期，德国对华出口额为952亿欧元，同比也大幅增长10%。

从双方贸易的产品类别来看，去年1月至11月间，德国对华出口的最主要产品类别为汽车和汽车零部件（256亿欧元）、机械（185亿欧元）、数据处理设备及电子和光学仪器（118亿欧元）。德国从中国进口的商品主要为数据处理设备及电子和光学仪器（429亿欧元）、电气设备（186亿欧元）、机械（112亿欧元）。

德国联邦统计局当天同时公布了中国企业在德投资的相关数据。数据显示，截至2019年，德国共有462家企业由中国投资者管理，这些企业员工总数超过8万1000人，年营业额之和达370亿欧元。