中国西南虎姓为何读“猫”？

随着农历虎年春节的到来，四川成都回族虎姓写作“虎”却读作“猫”的有趣现象引发关注。谈及原因，当地虎姓民众并不了解。有专家表示，该现象或源于回族与彝族族际交往。

据中新社报道，48岁的成都市新都区龙虎村村民虎兵说：“我这个姓，从小就读‘猫’，闹过很多笑话。早年外出工作，我登记姓名时外人不解，身份证上是虎兵，为何非说自己叫“猫”兵。其实我也一直想知道为什么这样读。”

龙虎村多名虎姓村民无人知道该读音缘由。一位70多岁的老人说：“从小就叫‘猫’，老一辈也这么读。”

不过，据49岁村民虎永凯介绍，新都虎姓与云南昭通虎姓有渊源，“他们那边也读‘猫’。”

据专家介绍，如今中国虎姓回族人主要分布在宁夏、云南、四川及南京、洛阳等地。但唯独西南地区读“猫”，其他地方都读“虎”。

对于这一现象的解释，中国民间说法不一，主要有三种：其一，《虎姓族史资料》载，该姓远祖来自西域名城虎拉森，进入中国后，远祖在唐王帐下为臣，被封为“虎威将军”，于是世代便以虎为姓。后明朝末年迁到云南后，地方习俗将虎称为“猫”，为敬祖避讳，子孙后代便自称为“猫”。

其二，虎姓先民在北方原本读虎，征战到南方后，如虎离山林便称“猫”。其三，先期进入云南昭通的回族虎姓先民，往来于四川云南之间做皮货生意，有人问起姓氏，因“虎”姓有“与虎谋皮”之意，买主多有顾忌，生意渐淡。为经营好生意，再有人问起姓氏，便自称“猫”。

巴蜀文化学者袁庭栋表示，以前中国民间有避讳虎的现象，改读‘猫’，“不只是姓氏，但具体原因不清楚。”

昆明学院经济管理学院副教授虎利平也曾受虎姓读“猫”困扰，对此多有研究。她说：“其实这种音变，跟明清时期云南彝族与回族族际交往有关。”明清时期云南彝族土司文化影响较大，因此回族先民受彝族文化的影响很大。

虎利平说，彝族文化崇虎，将猫虎易称，把虎读作“猫”（当地彝语叫“妙”）。这样的习俗，在今天云南部分地方依然保留。

虎利平说：“所以当外来的虎姓回族迁入后，很自然受当地彝族的风俗影响，发生了虎姓读音变化。”

她说，这种音变或源于回族与彝族的族际交往，体现了中国多民族融合过程中的和谐。