中国研究：灭活疫苗对预防德尔塔有效

根据中国现实世界数据做的一项研究显示，中国最广泛使用丶由中国科兴生技公司和中国国药集团研发的两款冠病疫苗，证明对变异的冠状病毒德尔塔有效。

德国之声报道，研究人员在一篇获得同业审查的论文中写道，这两款疫苗对德尔塔的保护力为52%，而对有症状感染的保护力为60%。这项研究是由中国一个地方疾病控制机构与两所中国大学的研究人员共同执行，论文发表于《内科学年鉴》。

这些数据是对去年5月和6月广东暴发的德尔塔疫情期间的100多名感染者和其1万多名密切接触者进行分析得出的结果。不过路透社也在报道中提到，这项研究没有产生足够数据来分别提供两款疫苗的有效性，也没有按照疫苗在不同年龄层的表现进行分析。

路透社指出，该研究显示，这两款疫苗对冠状病毒也有78%的保护力，而对冠病重症的保护力是100%。论文的作者指出，在那些完全接种的参与者中，只有六个人的年龄满60岁。

非营利组织国际疫苗研究所总干事Jerome Kim并未参与这项研究，但他告诉路透社：“这项研究结果支持灭活疫苗对预防德尔塔感染有效的推论。”

他说，数据可能会受到接种疫苗和未接种疫苗的受试者之间的潜在差异与不同的病毒暴露风险的影响，因为现实世界的数据通常不像临床试验的数据那样单纯。