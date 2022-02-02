中国男足1比3负越南 无缘卡塔尔世界杯

中国男足昨晚（2月1日）在世预赛亚洲区12强赛第8轮中1比3不敌越南，彻底无缘2022年卡塔尔世界杯，也结束了国际A级赛事对阵越南10场全胜的纪录。

综合澎湃新闻和新京报报道，中国队在75分钟就0以3落后越南，虽然徐新在伤停补时最后一分钟打进了挽回颜面的进球，但最终还是以1比3首次输给了越南。

上轮12强赛客场完败于日本队后，中国队本次出征的底线定为踢好大年初一与越南队的比赛，不给全国球迷添堵，然而这一目标未能实现。

中国队新帅李霄鹏在赛后新闻发布会上道歉说，“比赛出现的问题，首先向所有球迷道歉，也给队员道歉。输球主要是比赛前设计出了问题，后续无法补救，比分无法接受。”

李霄鹏认为，“今天的比赛我觉得从现在来看，失利有两点（原因）——一个是比赛设计出了问题，队员踢得还是非常尽力。第二是赛前激励过度，队员太想要这场比赛，队员们都是非常紧张地在踢。”

对于入籍球员的使用，李霄鹏表示，“首先入籍球员的求战欲望和状态非常好，但是很长时间没比赛，对他们的状态是有影响的。上半场两个入籍球员拼尽全力，虽没有进球，但表现值得赞扬。”

最后李霄鹏说：“中国足球崛起是迟早的事，但是需要一代一代的努力。”

“人民日报体育”在官微发表评论说，大年初一的世预赛，国足输了不该输也不能输的一场球。

评论发出三连问：让对手借助主场之利打出三板斧该怎么办，面对落后局面，应是怎样的精神面貌？如何在阵容上加以补强？

评论说，无论是场面还是应对，都没让球迷看出足够的效果。射门、控球率等常规数据，国足或许还是占优一方，但冲刺跑、高强度跑被对手全面碾压，有比赛态度的问题，也是平时比赛累积的顽疾。但愿这是国足知耻后勇的转折点。