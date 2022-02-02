中国科学家琥珀中发现最古老完整花朵

中国科学家昨天（1日）在《自然—植物》发表封面论文《一亿年前琥珀中发现起源于南非的适火性鼠李科植物》。该研究在国际上首次发现了起源于中生代鼠李科植物具原位花粉的完整花朵化石，为东南亚地区早期有花植物演化与板块运动关系的研究提供了重要的化石证据。

据新浪科技报道，该研究成果是由青岛科技大学教授王硕带领的研究团队与中国科学院南京地质古生物研究所、中国科学院昆明植物研究所、辽宁抚顺琥珀研究所和福建农林大学等单位，以及英国开放大学、布里斯托大学和南非生物多样性研究所密切合作，历经八年时间取得的。

一般来说，植物化石保存的信息仅限于部分器官，其中白垩纪早中期的完整被子植物花化石非常少见，且大多为已绝灭类群，但此次研究发现的琥珀是完好保存了一亿年前花朵、果实、叶片、原位花粉等多器官实体化石。

王硕告诉《中国科学报》，其研究团队通过八年对24块琥珀化石表面细微形态特征、内部三维结构与系统进化的综合分析，将琥珀内包藏的化石与其可能的现生植物亲缘类群进行一一比对，排除了不同植物类群间趋同进化的可能，最终在南非的开普植物区找到了与琥珀化石植物形态特征几乎一致的现存植物类群。

王硕说，该类群来自鼠李科Phylica属，是生长于开普区的濒危植物。他们的研究表明，该类植物可能在南非开普植物区生存繁衍了约一亿年，从恐龙繁盛的中生代开始，一直绽放至今。起源于新生代以前的裸子植物，包括银杏、水杉被称为“活化石”，而Phylica经过约一亿年的演化，在形态上几乎没有发生改变，是罕见的被子植物活化石。

据团队介绍，该研究中的系列琥珀化石标本发现于缅甸北部，而Phylica植物的现生类群却分布于非洲南端开普植物区这一特定区域。研究结果表明，缅甸北部的植物区系与非洲大陆最南端的植物区系存在联系，这是上亿年来板块运动照成的“沧海桑田”有关。