张文宏：未来抗疫就是不断努力夺回正常生活的过程

中国著名流行病学专家张文宏昨天发文说，未来抗疫，就是大家不断努力夺回正常生活的过程。

张文宏在个人微博上写道，比起过年前的全球性焦虑不安与不确定性，似乎过了一个中国“除夕”，那个叫“夕”的怪兽真的好像安静点了。国内虽然多地有散发甚至小范围的聚集性病例出来，但也很快归于平静，一般称之为“社会面清零”。

他说，截至到昨天晚上7点，初一预售票房已经破14亿！超过了疫情前的2019年那年的春节。至少从电影院的火爆，大家的心理似乎已经逐渐从对疫情的恐惧中走出来了，各地的防控也开始慢慢摆脱一刀切，春节回家过年虽然仍有各种限制，但也不是那么遥不可及了。

张文宏还说，他身边的很多外地医生也纷纷回家过年，但也留下来不少。留下来的同时开始到上海周边转转，特别是在他们医院周边的一些人文景点，都成为假日徒步的好去处。

他说，年前上海市领导亲自来公卫中心做动员，因为那时候输入性的疫情压力特别大，整个临床救治团队都略显紧张。等过了除夕，春节查房就开始变得祥和。患者的病情都非常稳定。这种感觉是疫情第一年和第二年春节所不能想象的。

张文宏总结道，这至少说明只要没有大规模的医疗挤兑，即使现在没有特效药，这个疾病完全在掌控之中。未来中国一定能够通过疫情管控与创新药物的研发实现大家所希望看到的无医疗挤兑和低病死率抗疫模式。

张文宏还认为，“奥密克戎之谜”告一段落，人类基本已经了解了该病毒株的特征，并制定了应对方法。但就因此说奥密克戎是上帝赐予的完美的减毒毒株，根本不需要疫苗，他表示不同意。他说，人类今天能够从容应对奥密克戎，部分国家准备结束疫情管控就是因为接种冠病疫苗后的住院率与病死率都获得了大幅度的降低。

不过，即便是接种了疫苗，世界各国的开放与结束疫情管控时间还会有差别。张文宏解释说，这主要是因为接种疫苗后，即便是接种了三针疫苗的国际数据，仍然看到在高龄患者中有较高的病死率（高达1.8%以上）。如要避免这种情况发生，还需要特效药物与医疗分级管理，同时还需要对这部分高危的脆弱人群实施特殊保护，无论是用疫苗还是药物。

张文宏还透露，春节里他给科室老专家拜年时，长期从事流行性出血热防控并作出重大贡献的中国著名传染病专家、90高龄的王嘉瑞教授问疫情怎么样，他凑到他的耳边大声说，“最坏的日子要慢慢过去啦，中国知道怎么对付这个病毒，不过不会那么匆忙着急，我们如果要以极低病死率渡过这次疫情，需要的时间可能会稍长一些”。

张文宏说，“新冠”是道硬菜，需要“慢工”与“细活”，他想中国知道怎么“除夕。”“千门万户曈曈日，总把新桃换旧符”。中国人总是要把年过热闹了才过瘾。好在今年已经比去年好一点了，明年一定也会比今年更好。他最后说，大家所有的努力，都是为了既保护生命免受威胁，同时让正常的生活少受干扰。未来抗疫，应该就是不断努力夺回正常生活的过程。

