西安要求查处违反疫情防控政策的人和事

陕西省西安市疫情防控指挥部除夕（31日）当天召开视频调度会议要求，依纪依法查处违反疫情防控政策要求的人和事，该曝光的曝光、该关停的关停、该问责的问责，形成教育警示效应。

据《西安日报》昨天报道，西安市疫情防控指挥部前天召开视频调度会议指出，春节期间西安面临外防输入、内防反弹双重压力，疫情防控形势依然严峻复杂。要坚持思想不松，牢记“针尖大的窟窿能漏过斗大的风”，从严从紧落实各项常态化疫情防控措施，把疫情防控融入生产过程、融入日常生活，养成良好习惯，构筑起联防联控、群防群治的严密防线。

会议强调，要针对督查发现问题，切实在举一反三上下功夫，确保及时解决点上问题的同时，推动面上问题彻底解决到位。依纪依法查处违反疫情防控政策要求的人和事，该曝光的曝光、该关停的关停、该问责的问责，形成教育警示效应，推动各项常态化疫情防控措施规范有效落实。要夯实基层基础，建立健全覆盖社区、村组的疫情防控工作台账和常态化管理制度，细化完善平急结合机制，确保底数全面掌握、指挥扁平高效、指令直达基层。建立责任倒查机制，对违反疫情防控纪律、不担当不作为、工作失职渎职的依纪依法惩处、严肃追责问责

市疫情防控指挥部上周日（30日）也召开视频调度会议，传达落实省委省政府主要领导要求， 强调要压紧压实属地、部门、单位、个人疫情防控“四方责任”，切实把责任落实到人，把压力传导到位。要坚持问题导向，持续加大督导检查力度，力戒“老问题”“新错误”，推动各项防控措施落地落实。要建立责任倒查机制，对违反疫情防控纪律、不担当不作为、工作失职渎职的依纪依法惩处、严肃追责问责。要加大对典型问题的公开曝光力度，引导市民群众全力配合防疫工作，主动做好个人防护，积极参与“无疫小区”创建，构筑起联防联控、群防群治的严密防线。

据陕西省卫健委昨天通报，陕西省前天无新增报告本土确诊病例、疑似病例、无症状感染者，治愈出院九例。陕西已连续11天零新增。

自去年12月9日以来，陕西全省累计报告本土确诊病例2080例，其中西安市2053例、咸阳市13例、延安市13例、渭南市1例，目前出院2055例、在院25例。

