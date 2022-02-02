萧敬腾春晚喊话“回家”被台立委批：不需消费台湾

台湾艺人萧敬腾前天（1月31日）第三度登上中国大陆春晚，并喊话“台湾人一定要回家看一看”引起台湾网民抨击，台湾立委蔡适应今天（2月2日）对此表示，“不需消费台湾，达到自己赚钱目的。”

根据联合报报道，蔡适应说，萧敬腾过年在哪过，就说明他的家就在哪，出生在台湾，台湾才是他的家，去世界任何地方赚钱大家都尊重，但打拼赚钱之余不需消费自己家乡，来达到他自己赚钱的目的，这也是台湾人所不能接受的。

蔡适应说，台湾这块土地让萧敬腾有机会成为亚洲的天王巨星，让萧敬腾到春晚节目也是人生努力的一个高峰，过程中萧敬腾可以讲更多演艺方面的事情就好，对于台湾的事情可以更好的方式表达。

他还说，萧敬腾甚至可以鼓励收看春晚的朋友来台湾看看，这种方式更能让民众认同。相信对于中国大陆观众来讲，希望看到不同型态出生背景的人表演，会更有兴趣了解不同型态的区域与家园，相信萧敬腾这样做，可以更显现出高度。

萧敬腾前晚（31日）登上大陆春晚演出，与知名艺人陈坤、王嘉尔和彭永琛合唱“黄河长江”等多首曲目，但因一席话“台湾人一定要回家看一看”，引起台湾网民强烈抨击。

萧敬腾当天受访时除了说“回家看一看”，谈到演唱“黄河长江”节目时还说：“因为大家都是一直以来被黄河长江滋养嘛！然后它就像我们的血脉一样，像我们灵魂深处的一个那个支流，永远就是很澎湃。”

