【图集】冬奥会火炬在北京传递 发布 / 2022年2月2日 1:25 PM 北京冬奥会火炬接力启动仪式今天在北京奥林匹克森林公园举行，部分火炬传递参与者在启动仪式前合影。（新华社） 字体大小: 小 中 大 北京冬奥会火炬接力启动仪式今天（2日）举行。中共中央政治局常委、国务院副总理、第24届冬奥会工作领导小组组长韩正出席仪式，点燃北京2022年冬奥会火炬，并宣布火炬接力开始。 中共中央政治局委员、北京市委书记、北京冬奥组委主席蔡奇在启动仪式上致辞。（新华社） 中共中央政治局常委、国务院副总理、第24届冬奥会工作领导小组组长韩正（右）出席仪式，点燃北京2022年冬奥会火炬，并宣布火炬接力开始。（新华社） 第一棒火炬手罗致焕在火炬传递中。（新华社） 火炬手罗致焕（前右）和景海鹏在火炬传递中。（新华社） 第35棒火炬手陈季华（前左）与第34棒火炬手汪圣军进行接力。（中新社） 一名小朋友在家长带领下前往火炬接力活动现场。（中新社） 火炬手乔治·伊利奥普洛斯在火炬传递中。（新华社） 第105棒火炬手徐俊新（左）与第106棒火炬手齐腾云进行接力。（中新社） 两名火炬手接力后挥手致意。（中新社） 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 北京冬奥会 奥运火炬 韩正 广西发生一起车辆入水事故七人死亡 罗冠聪新作入围英文学奖 梁振英讥其被外地人当猴子耍