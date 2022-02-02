获港大聘任的人权观察研究员被拒批赴港签证

获香港大学法律学院聘任的美国学者、人权观察组织(Human rights Watch)研究员托瑞森（Ryan Thoreson）昨天称自己被香港入境处拒签。

托瑞森昨天在个人推特上发文称，他去年获香港大学聘任获得终身助理教授职位，原将于法律学院教授人权法，结果赴港签证被拒，而入境处并未就拒绝签证提供任何原因。

根据法新社报道，曾在耶鲁大学任教的托瑞森目前在人权观察组织担任LGBTQ（同性恋、双性恋与跨性别者）权利研究员，该组织曾多次批评中国的人权记录，包括镇压香港示威活动。

托瑞森说，在没有官方解释的情况下，很难说拒签是否与他所在的人权观察组织有关。

托瑞森还说，他不认为他奖学金（涉及的内容）对中国有特别的批评或政治敏感，他补充说，他的工作主要集中在LGBTQ青年权利。

托瑞森说，在等待签证期间，他一直在远程教授香港大学的课程，到目前为止，这些课程与香港的政治议题没有任何关系。

根据港大法律学院网站介绍，托瑞森在港大任教法学硕士（人权）两个必修科目，均以网上形式授课。托瑞森取得美国耶鲁大学法律博士及英国牛津大学哲学博士（人类学）学位。他的研究范畴包括社会运动与人权法的关系、LGBT（同性恋、双性恋与跨性别者）权利、反歧视法等。

香港移民局和香港大学法律系没有立即回应置评请求。按照惯例，香港入境处不会解释拒签的原因。