冬奥开幕式 中华台北在日本之后香港之前入场

台湾官方昨天调整规划，宣布将派代表团参加2022年北京冬奥会开闭幕式，目前参与队职员尚未确定，据了解，开幕典礼的入场序将与2008年北京奥运相同，在日本代表团后进场，而当时排在台湾之后的中非代表团没有出席冬奥，故接在台湾之后的是中国香港代表团。中华奥林匹克委员会（下称中华奥会）表示，这样安排并没有任何政治动作。

根据联合报报道，台湾在2008年的北京奥运会上以“中华台北”代表团的名称进场，当时北京奥运筹备会是以简体中文（笔画）作为进场排序，台湾是第24个进场的代表团，在日本之后，中非之前，中非后面是中国香港。

由于中非没有选手参加冬奥会，台湾相关单位日前讨论开幕典礼的入场序时，对台湾之后接中国香港有些顾虑，但这入场序与北京奥运相同，国际奥会希望台湾不必过度联想。

报道称，冬季奥运的规模不如夏季奥运，发展冬奥竞赛大约137个国家及地区，中华奥会表示，因北京奥运就是采取这样的进场序，虽然相隔14年，但这样安排并没有任何政治动作。

台湾体育署上月28日称，基于航班与防疫考量，将不派遣代表团出席北京冬奥会的开幕与闭幕式，但中华奥会昨天宣布，应国际奥委会的要求，调整规划，派员出席北京冬奥会开闭幕式。

国际奥会获知台湾不参加北京冬奥开闭幕典礼，上月29日开始与中华奥会联系，中华奥会副主席蔡赐爵表示，国际奥会对于奥林匹克宪章的涵义进行详细的解释说明，要求所有国家奥会应遵照奥林匹克宪章履行参与奥运会的相关责任，包含参加相关典礼。

至于台湾体育署提及的防疫与航班的因素，国际奥会针对防疫有详细说明，也认为北京冬奥筹备会对于本次冬运会在防疫上所做的周全准备，以确保赛会的安全举办，强调中华代表团得以在冬奥期间的闭环式赛事泡泡内安全运作（包含相关典礼活动）。国际奥会也表示会全力协助航班问题，让队职员可以安全抵达北京。

针对中华奥会决定调整规划，配合派员参加开闭幕典礼，体育署表示予以尊重，并请中华奥会应在兼顾防疫以维护台湾选手参赛权益及平等参与国际体育组织活动原则下，圆满规划办理本次组团参赛相关事宜。体育署并重申依往例台湾官员不出席，但也呼吁国际奥会，应落实各会员遵守奥林匹克宪章规范之要求，切勿有政治因素干扰打压矮化台湾地位或对台湾有不当之称的行为发生。

台湾以“中华台北”代表团的名称派出超过100名运动员参加了2008年的北京奥运会，其中数十名运动员参加了开幕式。当时204个国家和地区代表团的入场顺序是取决于代表团中文名称的汉字笔画，而不是字母顺序，有学者当时分析认为，这是大陆方面针对台湾表现出的很大善意。