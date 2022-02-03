克里姆林宫：普京访华期间将与习近平讨论加强天然气和金融合作

克里姆林宫周三（2月2日）透露，在俄罗斯总统普京出席北京冬奥会期间，俄罗斯和中国将讨论加强天然气和金融合作。

据路透社报道，克里姆林宫最高外交政策顾问乌沙科夫说，俄罗斯总统普京将在今天（3日）飞赴北京，明天（4日）与中国国家主席习近平共进午餐，并可能签署超过15项协议。普京将出席明天的北京冬奥会开幕式。

乌沙科夫说，俄罗斯目前正考虑通过蒙古修建一条通往中国的天然气新管道的可能性，这个项目已讨论了很久，将需要多年建成。

据报道，由俄罗斯东部输往中国的天然气目前通过长达4000公里的“西伯利亚电力”（Power of Siberia）管道项目运送。该项目2019年启动，双方花了约10年才谈成该协议。

有专家质疑俄罗斯向中国修建第二条天然气管道项目能否获得通过，中国最近取代日本成为世界最大的海运液化天然气进口国。

普京访华时逢部分西方政治人物质疑俄罗斯向欧洲提供天然气的可靠性，莫斯科也想显示，即使不可能一夜达成目标，俄罗斯还有其他潜在选项。

乌沙科夫说：“值得注意的是，中国天然气市场是世界上最受看好也是发展最快的。”

报道说，随着需求增加和有限供应，欧洲天然气价格去年12月达到历史新高。俄罗斯在传统天然气中转国家乌克兰的边境附近集结了数以千计的军队，让人们关注俄罗斯向欧洲天然气的供应，也担心俄罗斯入侵乌克兰，但俄国否认有此计划。西方国家威胁如果俄罗斯入侵乌克兰将对俄罗斯采取一系列制裁行动。

乌沙科夫说，中国支持俄罗斯对安全保障的要求。莫斯科和北京正积极努力联合建立金融基础设施，以保护俄罗斯与中国的合作免受第三国的制裁。

乌沙科夫补充说，俄罗斯外长拉夫罗夫、能源部长舒尔季诺夫和俄罗斯石油公司Rosneft首席执行官谢钦将随普京访华。

另据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯外长拉夫罗夫今天将在北京与中国外长王毅举行会谈。

俄罗斯外交部此前发布消息称，两国外长将讨论双边关系的现实问题、俄中领导人明天在北京举行会晤的筹备情况、国际舞台上的协调及主要地区和全球问题。同时不排除俄罗斯与美国和北约有关莫斯科提出的安全保障协议草案的谈判，将成为俄中外长会谈的关键议题之一。