中国官媒刊文讲述习近平家庭生活细节

中国官媒《人民日报》客户端在春节期间刊文，讲述中国国家主席习近平和其母齐心的一些生活细节和往事。

《人民日报》客户端昨天（2月2日）发表题为《习近平和妈妈》的文章称， “每逢佳节倍思亲”，习近平在2015年春节团拜会上吟诵唐代诗人孟郊的《游子吟》：“慈母手中线，游子身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。谁言寸草心，报得三春晖。”

文章称，习近平的母亲齐心，“一直以身作则，以优秀的家风培养教育子女。”在习近平看来，“家庭是人生的第一个课堂，父母是孩子的第一任老师。”

文章说，习近平小时候，母亲曾背着他去书店买小人书《岳飞传》，还给他讲精忠报国、岳母刺字的故事。习近平后来回忆道：“我说，把字刺上去，多疼啊！我母亲说，是疼，但心里铭记住了。‘精忠报国’四个字，我从那个时候一直记到现在，它也是我一生追求的目标。”

文章介绍，习近平工作之后，母亲齐心仍然以身作则，并提及齐心在2000年到陕甘边革命根据地的中心照金，动员全家捐资15万元人民币对教室简陋的北梁红军小学迁址重建的往事。

文章还披露，习近平1969年作为知青赴陕北梁家河插队时，齐心亲手给他缝制针线包，上面绣了“娘的心”三个红色的字。

习近平去插队时，母亲齐心给他做的针线包，上面绣着“娘的心”三个字。（人民日报客户端）

文章说，七年知青岁月中，这个针线包一直陪伴着习近平。离开梁家河时，习近平把这个针线包送给邻居张卫庞作纪念，就像他说的“我的人走了，但是我把我的心留在了这里”，而梁家河也成了习近平迈出“人生第一步”的地方。

文章称，在习近平走上领导岗位后，齐心依照家里的规矩给他写信，提到“高处不胜寒”，嘱咐他更要从严要求自己；还召集家庭会议，要求其他子女，不得在习近平工作的领域从事经商活动。

在父母影响下，习近平对自己、对家人要求也非常严格，无论是去福建、浙江还是在上海工作，他都在官员大会上公开表态：不允许任何人打他的旗号谋私利，并欢迎大家监督。

文章也特别提及习近平办公室里常年摆放的一张陪母亲散步照片，并介绍了习近平对母亲的孝敬，指他每当有时间陪母亲在一起吃饭后，都会拉着母亲的手散步，陪她聊天。

报道称，走上领导岗位后的习近平，节假日也常常不能回家与母亲团聚。2001年春节，齐心与在地方任职、没能跟父母团聚的习近平通电话，叮嘱习近平：“只要你把工作做好了，就是对爸爸妈妈最大的孝心。”

文章最后称，多年来，习近平谨记母亲教诲勤勉工作。在他的领导下，中国经济总量超过110万亿元人民币，稳居世界第二位；近一亿农村贫困人口实现脱贫，历史性地解决了绝对贫困问题，“母亲的深情叮嘱和谆谆教诲，已深深烙印在习近平治国理政的思想和实践中。”