穿大陆队服拍片惹议 台速滑选手黄郁婷：运动无“国籍”之分

台湾速滑选手黄郁婷在个人社交媒体贴出一段疑似身穿中国大陆队队服滑冰的影片，引发争议。她今天（3日）对此回应说，衣服是大陆队好友所赠，并强调“运动归运动，没有国籍之分”。

综合台湾联合新闻网和《自由时报》等报道，黄郁婷1月23日在Instagram分享一段笑容灿烂的滑冰影片，并写道“没意外的话，剩不到一周就要出发去北京啦”。

有网民认出她身上穿的衣服是中国大陆队队服后，批评声浪开始涌入，有人质疑她“莫非是找到财富密码了吗？”她回复留言解释：“很可惜我没有找到你所谓的财富密码……这只是我从比滑轮溜冰就认识的非常要好的中国大陆队朋友，我们几年前一起在德国训练，后来她回大陆我去美国，今年好不容易又相见，她送给我的礼物！就这样！”

黄郁婷在个人社交媒体贴出一段疑似身穿大陆队服滑冰的影片，引发争议，黄郁婷随后已移除影片。（台湾《自由时报》合成图）

针对上述贴文引发网上热议，黄郁婷随后在面簿发文称，由于有太多没必要的私讯，她已移除影片，强调“运动归运动，在运动界里，我们没有国籍之分，大家赛场下都是很要好的朋友”，并呼吁“你可以不需要帮我加油，但请记得帮你想支持的运动员加油”，还说到“虽然冬季运动在台湾很不热门，但还是有其他中华队的选手参赛，大家不要忘记去替他们加油！”

对于黄郁婷的说法，网民并不买账，“你是代表台湾出赛……怎么会没有‘国籍’之分”、“穿友人赠的衣服没有错，但明知道这是非常敏感的话题，还去触碰”、“私下友好绝对没有问题，但身为‘国家代表队’，所有的一言一行都是代表‘国家’的门面跟形象，尤其比赛在即，必须要更谨言慎行”、“被矮化吃豆腐已经很不爽了，你还穿中国大陆队的球衣”。

还有网民建议她也拿中华队队服给对方穿，黄郁婷则回应：“可是我只有一件，没办法给他们，给了我就没有比赛服比赛了。”

也有部分网民挺黄郁婷，认为运动员的交情不该泛政治化，“经历过的人就懂，当运动员相互勉励与努力时，那种一家人的感觉真的很棒”、“没什么好大做文章的，穿友人赠送的衣服，而且也非在官方场合穿着，这部分完全属个人自由……希望你不要被极端言语打击，依旧有理性的人理解尊重支持你的”、“如果今天您穿的是美国队衣服，那些酸民一定会夸您很厉害很会做国民外交”。

本届冬奥会将于2月4日开幕，中华台北队共有四名选手参赛，7日由黄郁婷打头阵，这是她第二次出征冬奥会，本届赛会将参加女子500米、1000米和1500米三项速度滑冰赛。