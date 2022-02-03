普京：相信北京会以最高水平办冬奥 反对体育政治化

即将出席北京冬奥会的俄罗斯总统普京在开幕式前夕接受中国官媒访问时说，他相信北京一定会以最高水平举办冬奥会，并强调反对将体育政治化，反对将体育作为施压、不公平竞争和歧视的工具。

普京今天（3日）将飞赴北京，明天将出席冬奥会开幕式并与中国国家主席习近平举行会谈。

中国央视新闻今天发布普京接受中央广播电视总台台长兼总编辑慎海雄书面专访的内容。普京在访问中说，他和习近平作为在解决世界问题上有着许多共同看法的好朋友和政治家，一直保持密切沟通。

因此，他立即接受习近平提出的访华邀请，“我要与中国朋友一起分享举办今年这一全球重要体育盛会——冬奥会的喜悦”。

普京说，他相信中国高质量的奥运会开赛准备，将有助于奥运选手充分发挥他们的意志品质，使他们在公平、不屈不挠的竞技中展示自己的技能，实现既定目标。

他强调，俄罗斯反对将体育政治化，反对将体育作为施压、不公平竞争和歧视的工具，并认为对个人违法实施“集体惩罚”的做法不可接受，但“这种做法最近已变得司空见惯”。

普京说，俄罗斯与中国在体育运动领域的联系，具有广泛和全面的特点，在双边人文合作中占有重要地位。他相信北京一定会以最高水平举办冬奥会，并祝所有运动员、奥运选手比赛顺利、取得好成绩。

普京去年6月与习近平视频会晤时，宣布将《中俄睦邻友好合作条约》延期，他在央视访问中对此回应说，俄中双方在《俄中睦邻友好合作条约》中确立的理念，使两国的伙伴关系达到了前所未有的高水平，其性质和规模发生了质的改变，并为进一步携手共进创造了条件。

他强调，俄中关系在平等和非意识形态化的基础上发展，双方的伙伴关系是稳定的，具有独立价值，它不受政治影响，也不针对任何人。

他说，中国是俄罗斯国际舞台上的战略伙伴，在全球议程的大多数问题上，双方立场一致或非常接近。俄中在联合国、金砖国家、上合组织、“二十国集团”、亚太经合组织、东亚峰会等主要多边组织和机制内保持密切协调，对当前复杂的世界局势具有稳定作用。

此外，普京今天也通过新华社发表署名文章《俄罗斯和中国：着眼于未来的战略伙伴》，他在文中说，将在即将进行的访华之旅中，与习近平全面讨论双边、地区和全球议程中的关键问题，并称讨论国际热点问题也将是本次访问的一个重要内容，对解决全球和地区问题拥有近似和一致的立场是俄中协调外交政策的基础。