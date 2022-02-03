香港官员强调冠病疫情在港整体上没失控

香港食物及卫生局长陈肇始不认为港府在“洪门宴”事件中的冠病防疫工作有漏洞，并强调政府正在有序防控本轮疫情，整体上没有失控。

香港商台今天（3日）刊登陈肇始专访内容。陈肇始强调，香港卫生防护中心对任何确诊个案都会作流行病学调查，务求截断传播链，并认为港府在“洪门宴”事件中的防疫工作不存在漏洞。她说：“我想每一个场景，如果有确诊个案，从卫生防护中心角度，都会尽最大努力去找出相关人士，然后做流行病学调查，追踪及评估风险后就会作适当措施，不论是强制检测或检疫等。”

行政长官林郑月娥在农历新年前公布15名官员出席全国人大代表洪为民生日宴会的调查结果，三名官员被惩处，包括已经提交辞呈的民政事务局局长徐英伟。食环署仍在调查有没有人在这起事件中违反防疫规例。

至于与一名巴基斯坦籍妇女有关的冠病个案，陈肇始说，港府一直在努力扑灭疫情，包括采取七天的围封强检行动，强调防控工作正在有序进行，冠病疫情并没有失控。这名43岁妇女疑似在一家酒店检疫时受到感染，她的家人后来引发葵涌邨感染群组。港府之后在葵涌邨围封多座大楼。

陈肇始也被问到有患者在检疫酒店受感染，是否意味着政府在防疫上有不足。陈肇始回应时说，政府对检疫酒店已有严格要求，但当病毒不断变种，例如奥密克戎可以经短程空气传播，而走廊空气不够流通时，“一刹那就会有感染”，并认为最重要是有足够的监察机制堵截。

另一方面，香港呼吸系统专科医生梁子超今早（3日）在香港电台节目上说，香港目前源头不明个案宗数增加，并扩散到不同区域，正渗入社区，若目前防疫措施有效，疫情应该出现逆转。

梁子超认为，香港要再提高年长者及院舍接种率，建议港府为这群人提供能吸引他们接种的措施，例如向接种疫苗的年长者豁免院舍收费、发放额外高龄津贴。

香港《明报》上个月28日报道，香港满80岁群组的接种第一针比率仅30%，70至79岁群组则为59%。