公卫学者预估2月中疫情收敛 台大儿童医院院长：有点乐观

台湾公卫学者预估2月11日以后疫情将走向收敛，但临床医师并不那么乐观。

据台湾《联合报》报道，台湾感染症医学会名誉理事长、台大儿童医院院长黄立民说，政府数据显示疫情走向收敛，但奥密克戎的疫情世界公认的不好控制，政府数据没办法掌握的人，或许才是决定疫情发展的关键。

台大公卫流病与预医所教授陈秀熙指出，目前台湾疫情的病例再生数（Rt值）大约在1.2，即1人可传染1.2人，但由于公卫防疫措施（NPI）及检测落实度高达75%，而且春节期间疫苗接种不中断，Rt值可望于2月11日小于1，疫情走向收敛。

黄立民说，公卫学者依靠政府提供的数据认为疫情收敛，但“或许是我们在临床的人疑神疑鬼”，他认为该预估“有点乐观”。

黄立民的疑虑主要有两点：首先，春节期间很可能还是有带病毒的民众在社区中走动，但因无症状、症状不严重，或是春节就医不方便而没被发现，所以政府数据并不代表抓到所有个案。

再者是虽然民众对于疾病认知改变，多少有回避采检和匡列的心理。黄立民说，今年过年亲友聚会，很多人都会开玩笑说“这次聚完回去会不会就被隔离？”虽然大部分人对政府措施配合度还是不错，但对于突如其来的行政措施，还是会害怕。

黄立民观察，过去民众担心重症、怕传染身边人，如有疑似症状或接触史会比较积极采检。最近疫情走向轻症化，政府仍大范围匡列、高强度隔离，一定会有反作用，民众心想“反正不严重”，就会逃避实名制、有疑似症状也不想采检。

黄立民说，奥密克戎的疫情世界公认的不好控制，台湾的防疫是否真有独到之处而能控制奥密克戎疫情，现在谁都不确定。