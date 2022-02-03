中国多家银行表态支持房地产并购融资

自中国央行、银保监会发布《关于做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务的通知》以来，已有浦发银行、招商银行、广发银行等多家银行表态将提供房地产并购融资支持。

据中国证券报报道，上述银行提供的房地产并购融资支持，方式包括并购主题债券、并购贷款、并购基金、资产证券化等，预计合计超300亿元（人民币，约63.5亿新元）。

其中，浦发银行1月21日簿记发行房地产项目并购主题债券，债券规模为50亿元，期限为3年；广发银行计划于近期发行50亿元房地产项目并购主题债券，募集资金专项用于房地产项目并购贷款投放；招商银行分别授予华润置地200亿元、华润万象生活30亿元并购融资额度，专用于华润置地和华润万象生活并购业务；建设银行牵头主承销的全国首批房地产企业并购票据也成功发行缴款。

中国央行、银保监会去年12月联合印发《关于做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务的通知》，通知提出，支持优质房地产企业在银行间市场注册发行债务融资工具，募集资金用于重点房地产企业风险处置项目的兼并收购。

中国证券报引述业内人士分析称，房企项目间并购除可盘活出险房企资产外，还可为项目引入资质较好的合作方，利于项目层面后续融资和销售，是市场化解风险的重要手段。当前政策趋向支持优质房企收购出险和困难的大型房地产企业优质项目，预计央企主导的并购将持续增加。