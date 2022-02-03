洪秀柱受邀出席北京冬奥开幕已抵北京

国民党前主席洪秀柱今天（3日）在个人面簿宣布，她受邀出席北京冬奥会开幕，已抵达北京；中国大陆国台办也证实此消息。

洪秀柱今天上午在面簿发文说，她已抵达北京，并配合防疫措施进入了冬奥会场闭环管理系统；明天是2月4日，也是“立春”，北京冬奥将在明天开幕，这也是继2008年北京奥运后，另一项中国人在国际体坛上的盛事。

她回忆2008年北京奥运说，当时她在现场“深深感受到中华民族头角峥嵘的荣耀”，那一年，许多台湾同胞也在电视机前看着北京奥运精彩的开幕演出，“鸟巢”、“水立方”都在台湾成为大众热烈讨论的新名词。

洪秀柱说，时隔14年，冬季奥运再次在北京盛大开幕，但这次冬奥的举办比过往更艰难、充满更多挑战，而大陆方面也展现了强大的决心和毅力，让疫情下的北京冬奥更显难能可贵。

她向包括台湾志工及选手在内、所有参与冬奥相关工作的人员说声“辛苦了，谢谢！”，并期待有机会能和台湾的参赛者及志工见面，聊聊他们在冬奥期间的心得。

她还说，何其荣幸能参与两次中国人主办的运动盛会，见证同享民族的荣光；奥运的精神是“团结、和平、友谊”，期待奥运圣火的光辉也能照耀海峡，让两岸逐渐消弭现在的分歧与冷漠。

她最后写道，祝福每位选手都能享受这辽阔舞台，更希望两岸选手能把握发光发热的机会，共为民族争光，并祝福北京冬奥顺利圆满、再缔新猷。

另据环球网报道，中国大陆国台办发言人马晓光今天也证实洪秀柱应邀出席北京冬奥开幕式的消息，并称洪秀柱已于昨天（2月2日）抵达北京。

此前，台湾中华奥林匹克委员会在除夕夜一改之前“基于航班和防疫考量”不派人的说法，宣布派代表参加北京冬奥会的开幕与闭幕式。

这项决定引来岛内疑虑和反弹。台湾陆委会大年初一呼吁主办方勿以政治因素干扰，打压矮化台湾，并称已针对“各种突发状况”做好应变准备，将维护台湾权益。

北京官方和媒体届时如何称呼台湾代表团成为本次冬奥一大观察点，中华台北代表团是否被称为“中国台北”，以及是否按照北京奥运模式，在日本之后香港之前入场，备受各方关注。