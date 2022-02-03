香港影星成龙参与北京冬奥火炬传递

北京冬奥会火炬传递今天（2月3日）上午在八达岭长城上演，香港影星成龙（原名陈港生）作为第30棒火炬手参与接力。

成龙今早与第29棒火炬手两届女子跆拳道奥运冠军吴静钰手中进行接力。

据北京日报客户端报道，作为中国国家一级演员、中国全国政协委员、中国电影家协会副主席，68岁的成龙还是一名支持冬奥的文艺界人士。



香港影星成龙参与本届北京冬奥会八达岭长城的火炬传递活动。（新华社）

此次当选火炬手，又在八达岭长城接力，成龙说，能够作为一个双奥（平昌和北京冬奥会）火炬手，当然是感到非常开心、骄傲和幸运。当天虽然长城气温已低至零下10摄氏度，很冷，但现场看到运动健儿、媒体、志愿者的热情，他感觉心里是暖暖的。

成龙说：“长城是‘民族之脊’，很少国家能有这么悠久的文化，中国有五千年文明，希望通过冬奥把我们的文化传递出去，让更多人了解中国。”

成龙坦言，一直很关注冬奥会和冰雪运动员，并希望中国奥运健儿能够在北京冬奥会上多拿一点夺金。

中国乒乓名将马龙是本届北京冬奥会八达岭长城火炬传递第一棒火炬手。（新华社）

另据澎湃新闻报道，负责八达岭长城火炬传递第一棒的是中国乒乓名将马龙，他曾在2016年里约奥运会和2020年东京奥运会上夺得男单冠军。他今天身穿印有奥运五环运动服，高举火炬边向在场观众挥手，边向前奔跑。

马龙说：“我相信随着北京冬奥会的主办，会有更多人喜欢上冰雪运动，我也希望能够把冰雪运动带到大家身边。”