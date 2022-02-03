香港影星成龙参与北京冬奥火炬传递

北京冬奥会火炬传递今天（2月3日）上午在八达岭长城上演，香港影星成龙（原名陈港生）作为第30棒火炬手参与接力。
成龙今早与第29棒火炬手两届女子跆拳道奥运冠军吴静钰手中进行接力。
据北京日报客户端报道，作为中国国家一级演员、中国全国政协委员、中国电影家协会副主席，68岁的成龙还是一名支持冬奥的文艺界人士。
此次当选火炬手，又在八达岭长城接力，成龙说，能够作为一个双奥（平昌和北京冬奥会）火炬手，当然是感到非常开心、骄傲和幸运。当天虽然长城气温已低至零下10摄氏度，很冷，但现场看到运动健儿、媒体、志愿者的热情，他感觉心里是暖暖的。
成龙说：“长城是‘民族之脊’，很少国家能有这么悠久的文化，中国有五千年文明，希望通过冬奥把我们的文化传递出去，让更多人了解中国。”
成龙坦言，一直很关注冬奥会和冰雪运动员，并希望中国奥运健儿能够在北京冬奥会上多拿一点夺金。
另据澎湃新闻报道，负责八达岭长城火炬传递第一棒的是中国乒乓名将马龙，他曾在2016年里约奥运会和2020年东京奥运会上夺得男单冠军。他今天身穿印有奥运五环运动服，高举火炬边向在场观众挥手，边向前奔跑。
马龙说：“我相信随着北京冬奥会的主办，会有更多人喜欢上冰雪运动，我也希望能够把冰雪运动带到大家身边。”