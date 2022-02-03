黄郁婷穿大陆队服拍片惹议 台体育署：不会取消参赛资格

台湾速滑女选手黄郁婷因训练时身穿中国大陆队服拍片惹议，尽管她已经移除影片，并强调“运动归运动”，但被台湾网民炮轰。台湾体育署称，黄郁婷已向团本部致歉，因此不会取消她的参赛资格。

综合台湾东森新闻云和中央社等报道，北京冬奥会将于明天开幕，台湾速滑选手黄郁婷2月7日将在女子速度滑冰1500米项目率先出赛。但在北京冬奥开幕前，黄郁婷因在个人社交媒体Instagram贴出身穿中国大陆队服的训练影片，引发网上热议。

台湾教育部体育署副署长林哲宏今天（2月3日）受访时说，黄郁婷与该名中国大陆选手是在德国训练时认识的好朋友，通常选手训练结束离开前都会互相交换礼物，“所以她（黄郁婷）这次去北京训练时穿这件队服，但因此造成很大困扰，她也跟我们道歉，说影片已经下架了”。

体育署表明不会对黄郁婷的出赛有任何处置，但林哲宏强调，已经特别提醒教练、选手在社交媒体上的发言，要有这方面的敏感度，“虽然在国外比赛会认识很多朋友，但这点要特别注意一下。”

另据奇摩新闻报道，中华奥会副主席蔡赐爵回应称，“现在选手在备战期间，我们要避免让她心情受到影响，也要提醒跟教育她，有一些细节自己要拿捏好。”

蔡赐爵指出，会提醒她有些相关行为，可能会引起长辈或是挑起相关人士敏感神经，要尽量避免。

对于黄郁婷在Instagram贴出影片，中华奥会的确感到十分意外，因为这次北京冬奥还是秉持“台湾第一、选手优先”的原则，蔡赐爵说：“可能她个性比较浪漫，所以没有想到这些。”

黄郁婷今天也在面簿发文回应，因为有太多留言与私讯，已经移除影片，并称“运动归运动，在运动界里，我们没有国籍之分，大家赛场下都是很要好的朋友”。

黄郁婷今天下午再度面簿发文，感谢教育部潘部长来电转达总统蔡英文蔡总与行政院苏院长关怀之意，以及替运动员们加油。

她说：“我们会努力奋斗为台湾争取最大的荣誉。也谢谢所有替我加油的人，我会谨守本心，不忘初衷！”