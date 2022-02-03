蔡英文新年连续三天慰访台军方部队

台湾总统蔡英文从大年初一起，连续三天慰访台湾军方部队。蔡英文今天（3日）慰勉海军陆战队成员时，期许各位让部队战力更强、让守护台湾的力量更加坚实。

台湾总统府官网公布，蔡英文上午前往高雄，慰勉海军陆战队99旅3营步8连，感谢台湾军方成员在春节期间坚守岗位。她抵达后先听取简报，随后亲自颁发加菜金，感谢海军陆战队战备执勤辛劳。

国安会秘书长顾立雄、国防部长邱国正、参谋总长陈宝余、海军司令刘志斌等政府和军方官员也参加此次行程。

蔡英文早前在年初一和初二分别慰勉空军防空飞弹连和陆军机步269旅联兵3营。

另据台湾ETtoday新闻云报道，蔡英文积极走访军事基层单位，早被军方内部视为最关心台湾军方的总统。报道称，中国大陆军方在春节期间对台湾的侵扰依旧不停歇，导致台湾军方长年有留守，保护台湾不断电的安排，因此蔡英文在春节期间都会特别安排三军部队的访视行程，除了确认春节整备状况之外，也给处在第一线的台湾军方打气。

ETtoday新闻云也统计，从2019年至2021年，蔡英文面簿账号有至少200则贴文与国防议题有关，占所有贴文的约13％，平均每周至少会有一则国防议题贴文。从网民在贴文按赞平均值来看，蔡英文的读者对于国防议题的支持，略高于其他议题。