罗冠聪新作入围英文学奖 梁振英讥其被当猴耍

目前流亡英国的香港众志前主席罗冠聪昨天(2月2日)在面簿发文称,自己去年11月出版的首本英文自传式政治评论著作《自由:我们如何失去、如何反扑》(Freedom: How we lose and how we fight back)入围英国议会文学奖(Parliamentary Book Awards)。

中国全国政协副主席、香港前特首梁振英今天(2月3日)在面簿发文回应时,嘲讽罗冠聪是被外地人当猴子耍,现在不仅能拿书商的文学奖,将来还可以拿诺文贝尔文学奖。

据悉,罗冠聪这本著作记述父亲偷渡、个人投身学运,以及近年香港的变化。罗冠聪在面簿发文说,第一本英语著作就能够入围备受政坛书商关注的文学奖,着实难以形容目前的感觉。

据罗冠聪介绍,英国议会文学奖由Booksellers Association以及Publishers Association主办,借此选出每年最佳的政治书籍以及突显文学世界与政治的连结。文学奖有三个类别,“我在去年11月出版的著作”Freedom: How we lose it and how we fight back”被列为“Best Political Book by a non-Parliamentarian”(非议员撰写的最佳政治书籍)的四本候选书籍之一。

罗冠聪写到,值得一提的是,颁奖典礼将在今年3月于伦敦西敏诗议会举行,由议员投选他们心目中的最佳书籍。“能够让香港人的故事在‘Freedom’中被世界看见,是我的荣幸。无论结果为何,我相信港人抗争的精神会继续在本土、他乡流传,总有一天会被世界带来改变。”

梁振英在面簿发文,指“罗冠聪是城门水塘的马骝仔(猴子),不是孙悟空”。

梁振英说,“我可以告诉罗冠聪他应该有什么感觉。这感觉就是在城门水塘被外江佬(外地人)带走,沐猴而冠,再给他吃只香蕉,带去街市(菜市),改个艺名叫“齐天大圣”,配以竹杆,叫“金刚棒”,耍些马骝戏(猴戏),向路人要钱。至于在哪里表演,什么时候表演,表演什么,都是外江佬(外地人)说了算。”

梁振英说,罗冠聪不仅可以拿书商的文学奖,将来还可以拿诺贝尔文学奖,一如城门水塘的马骝仔(猴子)可以冠名齐天大圣,但这“齐天大圣”却不是孙悟空。

曾是香港立法会议员的罗冠聪去年12月出席美国全球民主峰会前,被香港保安局局长邓炳强批评出卖自己的国家,并形容他是“现代汉奸”。罗冠聪2020年离港后流亡海外,不但没淡出政坛,还经常在国际社会高调批评中国中央政府和港府。