罗冠聪新作入围英文学奖 梁振英讥其被当猴耍

目前流亡英国的香港众志前主席罗冠聪昨天（2月2日）在面簿发文称，自己去年11月出版的首本英文自传式政治评论著作《自由：我们如何失去、如何反扑》（Freedom: How we lose and how we fight back）入围英国议会文学奖（Parliamentary Book Awards）。

中国全国政协副主席、香港前特首梁振英今天（2月3日）在面簿发文回应时，嘲讽罗冠聪是被外地人当猴子耍，现在不仅能拿书商的文学奖，将来还可以拿诺文贝尔文学奖。

据悉，罗冠聪这本著作记述父亲偷渡、个人投身学运，以及近年香港的变化。罗冠聪在面簿发文说，第一本英语著作就能够入围备受政坛书商关注的文学奖，着实难以形容目前的感觉。

据罗冠聪介绍，英国议会文学奖由Booksellers Association以及Publishers Association主办，借此选出每年最佳的政治书籍以及突显文学世界与政治的连结。文学奖有三个类别，“我在去年11月出版的著作”Freedom: How we lose it and how we fight back”被列为“Best Political Book by a non-Parliamentarian”（非议员撰写的最佳政治书籍）的四本候选书籍之一。

罗冠聪写到，值得一提的是，颁奖典礼将在今年3月于伦敦西敏诗议会举行，由议员投选他们心目中的最佳书籍。“能够让香港人的故事在‘Freedom’中被世界看见，是我的荣幸。无论结果为何，我相信港人抗争的精神会继续在本土、他乡流传，总有一天会被世界带来改变。”

梁振英在面簿发文，指“罗冠聪是城门水塘的马骝仔（猴子），不是孙悟空”。

罗冠聪在面簿称，自己“第一本英语著作就能够入围政坛书商关注的文学奖，着实难以形容目前的感觉。”

梁振英说，“我可以告诉罗冠聪他应该有什么感觉。这感觉就是在城门水塘被外江佬（外地人）带走，沐猴而冠，再给他吃只香蕉，带去街市（菜市），改个艺名叫“齐天大圣”，配以竹杆，叫“金刚棒”，耍些马骝戏（猴戏），向路人要钱。至于在哪里表演，什么时候表演，表演什么，都是外江佬（外地人）说了算。”

梁振英说，罗冠聪不仅可以拿书商的文学奖，将来还可以拿诺贝尔文学奖，一如城门水塘的马骝仔（猴子）可以冠名齐天大圣，但这“齐天大圣”却不是孙悟空。

曾是香港立法会议员的罗冠聪去年12月出席美国全球民主峰会前，被香港保安局局长邓炳强批评出卖自己的国家，并形容他是“现代汉奸”。罗冠聪2020年离港后流亡海外，不但没淡出政坛，还经常在国际社会高调批评中国中央政府和港府。