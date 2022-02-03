“千元一杯橄榄汁”涉事公司被罚50万元人民币

深圳一饮品店此前因售卖千元一杯的橄榄汁引发关注，当地市场监管部门对该饮品店所属公司涉嫌虚假宣传的违法行为立案查处，并作出处罚50万元人民币（下同，约10万5988新元）的决定。

据深圳市市场监督管理局官网消息，涉事饮品店所属的深圳市豪麟餐饮有限公司被深圳市市场监督管理局福田监管局处罚50万元人民币，处罚事由为“广告违法行为”。处罚决定日期为2022年1月29日。

该网站消息显示，根据反不正当竞争法相关规定，经营者违反本法第八条规定对其商品作虚假或者引人误解的商业宣传，或者通过组织虚假交易等方式帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传的，由监督检查部门责令停止违法行为，处20万元以上100万元以下人民币罚款；情节严重的，处100万元以上200万元以下人民币罚款，可以吊销营业执照。

澎湃新闻此前报道，2021年11月，深圳市豪麟餐饮有限公司经营的“野萃山·分子果汁”饮品店因售卖千元一杯的橄榄汁引发关注。

深圳市场监管部门同年11月26日通报，该店的原材料实际进货价格与宣传价格不符，现已对该公司涉嫌虚假宣传的违法行为立案查处。

据澎湃新闻报道，27日，涉事的“野萃山·分子果汁”饮品店工作人员27日称，目前他们正积极全面配合监管部门的相关调查。

“野萃山·分子果汁”饮品店此前售卖一款名为“金玉三捻橄榄汁”的饮品，标价1000元人民币。

据该公司认证公众号介绍，这款饮品是“镇店之宝”，严选原产于广东潮汕地区的橄榄之王——金玉三捻橄榄，选果树龄在百年以上，物种稀缺。每一杯千元橄榄汁需要使用近一斤（半公斤）金玉三捻橄榄，经过流水冲洗、食盐搓洗、过滤水冲三遍等八道工序，历时两个小时才能面市。